Crotone, l’ex sindaco di Savelli trovato senza vita in un dirupo

1 minuto per la lettura

CROTONE – È stato rinvenuto senza vita, in un dirupo, il corpo Francesco Giuseppe Greco, 75 anni, ex sindaco di Savelli, Comune della provincia di Crotone.

L’uomo giaceva in un dirupo in località Scilligria, a Savelli. L’allarme era scattato nel tardo pomeriggio dello scorso 20 luglio, quando la moglie si era rivolta al Numero Unico di Emergenza 112. La donna aveva segnalato l’allontanamento volontario del congiunto, a piedi, senza telefono cellulare e con indosso solo un paio di jeans scuri e una maglietta rosa.

L’anziano, che soffriva di alcune patologie, era infatti scomparso da circa una settimana, dopo che si era allontanato da casa senza fare più ritorno.

Alle attività di ricerca hanno partecipato i carabinieri dello Squadrone eliportato Cacciatori di Calabria, tecnici provenienti da tutte le stazioni del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (Sasc), i vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone, la Guardia di finanza, Croce rossa e volontari della Misericordia.

Determinante è stato il costante impiego delle unità cinofile da ricerca persone, che hanno perlustrato palmo a palmo la macchia mediterranea, e il supporto tecnologico dei droni (SAPR), impiegati per il sorvolo e il monitoraggio dall’alto delle zone più impervie ed inaccessibili.

I dispositivi messi in campo hanno setacciato senza sosta l’impervio territorio montano e le aree boschive circostanti, operando in condizioni ambientali complesse pur di battere ogni possibile traccia.

A seguito del ritrovamento, sul posto è intervenuto il medico legale che, all’esito dei primi accertamenti esterni, non ha riscontrato segni di violenza sul corpo, riconducendo il decesso a cause naturali. L’Autorità Giudiziaria ha conseguentemente disposto la restituzione della salma ai familiari.