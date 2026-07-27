Ciclone Harry: via libera dal Masaf ai ristori in Calabria

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Dal Ministero dell’agricoltura via libera ai ristori in Calabria per il settore della pesca e dell’acquacoltura e seguito del Ciclone Harry

Arriva il via libera del Ministero dell’Agricoltura per i sostegni al settore della pesca e dell’acquacoltura calabresi colpiti dal ciclone Harry tra gennaio e febbraio 2026. Con la firma del decreto da parte del ministro Francesco Lollobrigida, ne si riconosce così il carattere eccezionale del maltempo, sbloccando le risorse del Fondo di solidarietà nazionale. La misura recepisce la richiesta della Regione Calabria per far fronte a oltre 1,4 milioni di euro di danni stimate tra produzioni, imbarcazioni ed equipaggiamenti nei comuni di Carlopoli, San Pietro a Maida, Bagnara Calabra e anche Cariati.

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha dunque emanato il decreto con cui viene riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi meteorologici che hanno colpito la Calabria tra il 17 gennaio e il 17 febbraio 2026, legati al ciclone Harry. La declaratoria, firmata dal ministro Francesco Lollobrigida, consente l’attivazione degli interventi del Fondo di solidarietà nazionale (Fsn) a favore delle imprese della pesca e dell’acquacoltura danneggiate. Il provvedimento recepisce la proposta avanzata dalla Regione Calabria con la Delibera di Giunta n. 208 del 28 aprile 2026, integrata dalle successive note tecniche del Dipartimento Agricoltura. La Regione ha stimato un danno complessivo pari a 1.476.766,84 euro, che riguardano sia le produzioni ittiche che le imbarcazioni e alle attrezzature delle flotte locali.

GALLO: “UN PASSAGGIO FONDAMENTALE PER GARANTIRE RISTORI RAPITI E ADEGUATI”

“La declaratoria del Ministero – afferma l’assessore regionale Gianluca Gallo – rappresenta un passaggio fondamentale per garantire ristori rapidi e adeguati alle imprese della pesca e dell’acquacoltura. La Regione ha lavorato con tempestività per fornire al Masaf una ricognizione puntuale dei danni e delle aree coinvolte. Ora possiamo attivare gli strumenti necessari per sostenere la ripresa economica di un comparto strategico per le nostre comunità costiere”. I territori interessati dalla declaratoria sono il Comune di Carlopoli (CZ), il comune di San Pietro a Maida (CZ) ed i comuni di Bagnara Calabra (RC) e Cariati (CS). Il dipartimento inoltre fornirà nei prossimi giorni ulteriori dettagli per la presentazione delle istanze di risarcimento che dovranno essere complete di perizie tecniche e documentazione comprovante gli effettivi danni subiti.