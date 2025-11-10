Crotone, il sindaco Voce ritira le dimissioni

2 minuti per la lettura

Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ritira le dimissioni dopo giorni di riflessione e sostegno da cittadini e consiglieri. Confermata la volontà di proseguire con responsabilità e trasparenza alla guida della città. Si era dimesso a fine ottobre a seguito di un episodio di aggressione a un consigliere, Ernesto Ioppoli

Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha ritirato le dimissioni presentate a fine ottobre a seguito di un episodio di aggressione a un consigliere, Ernesto Ioppoli, nella sede della provincia di Crotone, dopo un incontro sulle case popolari in via Isaraele.

Nei giorni scorsi il sindaco di Crotone ha valutato con attenzione le responsabilità, le sfide e le aspettative che comporta il mandato di primo cittadino. Nonostante il momento delicato, Voce ha sempre mantenuto saldo il legame con la città e la sua gente.

LA RIFLESSIONE DI VOCE SUL RUOLO ISTITUZIONALE

Oggi, lo stesso sindaco Voce ha annuncia il ritiro delle proprie dimissioni dopo giorni di riflessione, rafforzato dal sostegno della cittadinanza, con una petizione di cittadini on line, e di 18 consiglieri comunali di maggioranza.

In una nota diramata questa mattina, il primo cittadino dice pronto pronto a guidare la città con responsabilità, trasparenza e ascolto.

Voce sottolinea di aver ascoltato le voci della cittadinanza, cogliendone speranze e timori, aspetto che ha rafforzato in lui la consapevolezza del rapporto imprescindibile con la comunità crotonese.

IL RITIRO DELLE DIMISSIONI

«È per questo che oggi comunico con piena convinzione di ritirare le mie dimissioni», dichiara il sindaco, esprimendo la volontà di continuare a lavorare per il bene comune e di guidare l’Amministrazione nel segno della responsabilità, della trasparenza e dell’ascolto costante. Le numerose attestazioni di stima ricevute dai cittadini e la fiducia espressa dai consiglieri comunali di maggioranza hanno rappresentato uno stimolo determinante nel maturare la scelta di andare avanti con rinnovata energia e determinazione.

I RINGRAZIAMENTI E LO SGUARDO AL FUTURO

Voce ha ringraziato sinceramente tutti coloro che gli hanno manifestato vicinanza e sostegno. «Insieme continueremo a costruire il futuro della nostra città, con passione, fiducia reciproca e l’impegno ad affrontare ogni sfida come comunità unita», ha aggiunto, rinnovando la propria dedizione al servizio di Crotone.