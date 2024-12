Panvino questore di Crotone, subentra a Giambra che va a Ragusa

1 minuto per la lettura

Il nuovo questore di Crotone è Renato Panvino. Giambra va a Ragusa. Due dirigenti di polizia con molta esperienza antimafia

CROTONE – Renato Panvino è il nuovo questore di Crotone. Subentra a Marco Giambra, che diventa questore di Ragusa. Lo ha deciso il ministero dell’Interno nel quadro del conferimento delle funzioni dirigenziali della polizia di Stato. Panvino, nato a Reggio Calabria, ha 56 anni. Già vicario del questore di Catanzaro, x dirigente del Commissariato di Polizia di Taormina ed in seguito capo del Centro operativo Dia a Catania, ha operato sin qui alla Direzione centrale per i Servizi Antidroga quale consigliere ministeriale aggiunto.

Lo scorso luglio era stato nominato dirigente superiore. Nel 1994 il suo primo incarico lo vide impegnato nel seguire le indagini per la tragica morte di Nicholas Green, ma si è anche occupato dell’arresto di pericolosi latitanti e boss della ‘ndrangheta come Antonio Pelle, Gaetano Santaiti, Antonio Commisso, scovato in Canada, ed in seguito Giovanni Strangio e Antonio Romeo, coinvolti nella strage di Duisburg, inseguiti sino ad Amsterdam.

Giambra era arrivato tre anni fa a Crotone. Siciliano di San Cataldo, in provincia di Caltanisetta, il suo precedente incarico era stato quello di vicario del questore a Napoli. Precedentemente aveva diretto la Sezione Catturandi della Squadra Mobile e la Digos della Questura di Reggio Calabria (ma è stato anche vicario a Vibo Valentia). Sotto la sua direzione la Questura ha condotto importantissime indagini antimafia tra cui quelle contro le nuove leve dei clan di Cutro. Il questore Giambra si è speso moltissimo per sottolineare pubblicamente l’importanza della denuncia per scardinare il sistema impositivo delle estorsioni.