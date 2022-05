Crotone, incendio doloso nel Parco Pignera. Voce: «Vigliacchi criminali»

1 minuto per la lettura

CROTONE – Persone non identificate, la scorsa notte, a Crotone, hanno appiccato un incendio nel “Parco Pignera”, di proprietà comunale. Le fiamme sono state attivate in tre punti diversi del parco. I danni, malgrado il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, sono ingenti.

La notizia dell’incendio è stata diffusa dal sindaco, Vincenzo Voce, che in una nota definisce i responsabili «vigliacchi che non amano la città. Chi ha appiccato le fiamme in più punti è un criminale, senza alcun amore per se stesso e per la città. Non si tratta di bravate, ma di veri e propri atti criminali. Chi li compie disprezza la città. Sono menti ottenebrate dall’odio. Rinnovo il ringraziamento al corpo dei vigili del fuoco, prontamente intervenuti, che hanno domato l’incendio. Ho avuto modo di vederli in azione direttamente ed hanno dimostrato la loro professionalità e il loro spirito di servizio. Così come ringrazio le forze dell’ordine, anch’esse immediatamente intervenute sul posto».

«Chi compie atti così vergognosi – prosegue Voce – non comprende le conseguenze che possono determinare sia come danno all’ambiente, sia per il pericolo che ne deriva per la sicurezza delle persone. Feriscono la città in maniera gratuita e criminale. Ma se pericoloso è chi appicca il fuoco, ancor più pericoloso è chi accende nelle loro menti il seme dell’odio verso gli altri e la Città».

«La gente di Crotone, però – conclude il sindaco – è un’altra cosa rispetto a questi seminatori di odio e lo ha dimostrato reagendo con sdegno contro questo atto criminale».