Maltempo in Calabria, salvati due velisti nel crotonese

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Paura a Isola Capo Rizzuto, due velisti salvati dalla Guardia costiera di Crotone dopo che la loro barca si è arenata vicino alla spiaggia per il mare agitato.

Paura lungo la costa ionica crotonese. Due velisti, rimasti in difficoltà nelle acque antistanti Isola Capo Rizzuto, sono stati tratti in salvo dal personale della Guardia costiera di Crotone dopo che la loro imbarcazione si era arenata a pochi metri dalla riva.

L’allarme è arrivato alla sala operativa della Capitaneria quando alcuni segnalanti hanno notato la barca spinta dal vento verso la Spiaggia Grande, con a bordo due persone, una delle quali in evidente stato confusionale, impossibilitate a manovrare.

VELISTI A ISOLA, TRA MARE AGITATO E VISIBILITÀ RIDOTTA

Le operazioni di soccorso sono avvenute in condizioni meteo particolarmente difficili: mare molto mosso, forti raffiche di vento e scarsa visibilità. Sul posto è stata inviata la motovedetta CP 321 insieme a una pattuglia via terra. Poco dopo, probabilmente per un’avaria ai motori, l’imbarcazione ha perso il governo e si è arenata a brevissima distanza dalla battigia.

I militari della Guardia costiera, arrivati da terra, non hanno esitato a entrare in acqua per raggiungere i due velisti e metterli in salvo. Entrambi sono stati accompagnati fino a riva e presi in consegna dai sanitari del 118, che hanno effettuato gli accertamenti del caso. Nessuno dei due sarebbe in gravi condizioni.

La Capitaneria di porto di Crotone ha rinnovato l’invito ai diportisti a consultare sempre i bollettini meteorologici prima di salpare