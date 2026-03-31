I giornalisti fanno soltanto il loro mestiere

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L’Altravoce-il Quotidiano è un giornale, in cui i giornalisti raccontano quello che nelle aule di giustizia accade. Quindi delle tesi della Procura, delle dichiarazioni/risposte di Sculco, delle decisioni dei giudici…

Nel corso dell’udienza di ieri (lunedì 30 marzo 2026 ndr) del processo nato dall’inchiesta “Glicine”, che si sta svolgendo dinanzi ai giudici del Tribunale di Crotone, l’imputato Domenico Megna, accusato di associazione mafiosa con ruolo apicale, ha chiesto di fare dichiarazioni spontanee per chiarire alcuni punti relativi al controesame di Enzo Sculco, in una udienza precedente.

Nel farlo, Megna ha attribuito a Sculco lo stesso (segue la frase precisa) «modus operandi della Procura e del signor Anastasi Antonio, giornalista dell’Altravoce che io chiamo “Altraprocura», scusate, nel senso che le illazioni a suo carico la voglia addossare alle spalle degli altri”.

È doveroso un altro chiarimento, e questa volta lo facciamo noi, l’Altravoce-il Quotidiano, giornale del quale il collega Anastasi è una delle firme.

Bene, l’Altravoce-il Quotidiano è un giornale, racconta quello che nelle aule di giustizia accade. Quindi delle tesi della Procura, delle dichiarazioni/risposte di Sculco, delle decisioni dei giudici…



Accostare un giornale, questo giornale, alla Procura appare un po’ azzardato, dal momento che non è mai accaduto che abbiamo taciuto nel momento in cui i giudici (cosa diversa dalla Procura, ma questo lo sanno tutti) abbiano preso decisioni contrarie alle tesi della Procura, appunto. Ognuno fa il mestiere suo.



Per parte nostra continueremo a farlo, anzi seguiremo con grande attenzione lo svolgimento e l’esito di questo processo. Che lo faccia lo stimato collega Anastasi o chi per lui (siamo in tanti) cambia poco. E se Domenico Megna dovesse essere assolto, stia pur certo che l’Altravoce-il Quotidiano (altra cosa dalla Procura) ne darà conto, come è giusto che sia e come è sempre stato. Perché ognuno, appunto, fa il mestiere suo.

*Direttore responsabile