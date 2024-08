Scorie Eni Rewind a Crotone: la Regione impugnerà il decreto Mase

1 minuto per la lettura

Dopo i Comuni e la Provincia, anche la Regione Calabria impugnerà al Tar il decreto Mase ha autorizzato Eni Rewind a smaltire le scorie a Crotone.

CATANZARO- Un fronte compatto per difendere il territorio crotonese. Dopo i Comuni e la Provincia, anche la Regione Calabria ha deciso di impugnare davanti al Tar il decreto del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica che ha autorizzato Eni Rewind a smaltire le scorie della bonifica dell’area industriale dismessa nella discarica Sovreco.

LEGGI ANCHE: CROTONE, ENI REWIND SMALTIRÀ LE SCORIE IN CITTÀ. IL SINDACO: “RICORSO AL TAR”

«La nostra decisione di ricorrere al Tar rappresenta un atto di rispetto nei confronti della comunità crotonese e dell’intero territorio calabrese», afferma il presidente Roberto Occhiuto.

«La Giunta ha recentemente modificato il Piano rifiuti della Regione, introducendo criteri estremamente rigidi e stringenti per l’apertura di nuove discariche e per l’ampliamento di quelle esistenti. Difendiamo – conclude il presidente della regione- la nostra scelta, per salvaguardare l’ambiente e per tutelare la salute dei cittadini».