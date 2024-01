Tuffo in mare di Capodanno a Crotone per oltre 400 persone

1 minuto per la lettura

CROTONE – Sono stati 343 i partecipanti iscritti ufficialmente al tradizionale tuffo di Capodanno che si sono presentato stamattina sulla spiaggia di Crotone per celebrare la tradizionale cerimonia augurale. Sono stati di più coloro che allo scoccare delle 12 si sono buttati in mare, non avendo formalizzato l’iscrizione, superando i 400; molti di più, poi, i cittadini che hanno assistito all’evento, dislocati su tutta la battigia e lungo la strada del lungomare.

Un’iniziativa promossa dall’associazione “Tuffo di Capodanno” di Crotone che vede la collaborazione di Roberto Garrubba ed Enzo Colosimo, nelle vesti di presidente e vicepresidente, con la presidenza onoraria affidata a Raffaele Marino. Presente in spiaggia anche il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, reduce da un altro importante appuntamento, quello del capodanno Rai svoltosi, con successo, in piazza Pitagora. E l’entusiasmo che è durato fino a tarda nottata in città, si è riversato anche sul lungomare cittadino, per il tradizionale tuffo di inizio d’anno, con una partecipazione da record che ha stracciato quello dell’edizione precedente, ferma a 287 partecipanti.

Come al solito diversi i premi assegnati, come quello della partecipante proveniente da più lontano, Tiffany da Bangkok, Fofò il più anziano, Dora la più anziana e Sofia la più piccola.

Alle 12 in punto la corsa in acqua dei temerari, per uscire, poi, con altrettanto entusiasmo, pochi minuti dopo per darsi l’appuntamento al tuffo del prossimo anno, con la speranza di battere nuovi record.