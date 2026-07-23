A Crotone “TMBTP”: la musica che abita nelle antiche rovine

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“This must be the place (TMBTP)” torna a Crotone: musica e archeologia nei luoghi dell’antica Kroton in collaborazione con il Peperoncino Jazz Festival

Dopo il grande successo delle prime edizioni, da oggi al 25 agosto torna “This Must Be The Place” (TMBTP), attesissimo evento crotonese che unisce musica e archeologia ideato e fortemente voluto dal direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari (PACS) Filippo Demma, finanziato dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo e ospitato nei luoghi dell’antica Kroton, ancora oggi simbolo di quella che fu la Magna Grecia nel suo periodo di massimo splendore.

La rassegna, realizzata in stretta sinergia con la XXV edizione del Peperoncino Jazz Festival, da oggi, giovedì 23 luglio a domenica 26 luglio vivrà una intensissima “quattro giorni” nel suggestivo Teatro che sorge all’interno del Parco Archeologico di Capo Colonna a Crotone, location di grande fascino che ospiterà gli eventi di rilievo nazionale ed internazionale del cartellone del TMBTP 2026 nati dalla partnership con la kermesse jazzistica più piccante del mondo, organizzata dall’associazione culturale Picanto e diretta artisticamente da Sergio Gimigliano.

JOE BARBIERI APRE LA RASSEGNA

Si parte questa sera, con l’attesissima esibizione di Joe Barbieri, raffinato artista napoletano che da outsider della canzone italiana d’autore, contaminata di jazz e world music, ha conquistato il pubblico con poesia e eleganza.

Accompagnato dai chitarristi Nico Di Battista e Oscar Monalbano presenterà al pubblico il meglio del suo repertorio e, in particolare, i brani contenuti nell’album “Vulío” (uscito nel 2024), un viaggio appassionato e personale nell’intramontabile repertorio della canzone classica napoletana.

GIANLUCA GUIDI NELL’UNIVERSO DI FRANK SINATRA

Il giorno seguente, invece, venerdì 24 luglio, sarà la volta di uno dei crooner più coinvolgenti del panorama jazzistico nazionale: Gianluca Guidi.

Carismatico cantante, ma anche attore di grande spessore, personaggio radiofonico e televisivo molto amato dal pubblico, Guidi per l’occasione presenterà il progetto “That’s Life!”, vero e proprio viaggio in musica e parole nell’universo di Frank Sinatra.

Riproponendo tutte le più belle canzoni rese celebri dall’interpretazione dell’indimenticabile “The Voice” (da “That Old Feeling” a “L.A. is my Lady”, da “The Lady Is A Tramp” a “My Way”, fino, appunto, a “That’s Life!”), Guidi, che per l’occasione sarà supportato da tre autentici fuoriclasse del jazz internazionale – il pianista Michele Di Martino, il contrabbassista Tommaso Scannapieco (che vanta collaborazioni con Daniele Sepe, Enzo Avitabile, Tony Esposito, Gegè Telesforo, Danilo Rea, Fabrizio Bosso ecc.) e il batterista Luigi Del Prete – accompagnerà il pubblico, anche attraverso aneddoti particolari e gag, alla scoperta non solo “della più grande voce pop che il mondo abbia mai ascoltato”, ma anche di un uomo che, pur nella sua spigolosità caratteriale e con una vita ricca di aspetti controversi e di eccessi di ogni tipo, ha incantato milioni di persone in tutto il mondo.

TONY ESPOSITO IN UN OMAGGIO A PINO DANIELE

Nella serata di sabato 25 luglio, poi, sul palco del TMBTP salirà il leggendario Tony Esposito, storico percussionista di Pino Daniele e figura iconica della musica italiana e internazionale, che porterà in scena il suo affascinante progetto “Il Viaggio di Ulisse”, spettacolo concepito come un omaggio profondo e appassionato alla memoria dell’indimenticabile cantautore napoletano. Attraverso le sue percussioni inconfondibili e sonorità che fondono tradizione e modernità, Esposito guiderà il pubblico in un viaggio artistico che racconta l’essenza di Napoli, le sue radici profonde e la sua anima vibrante.

L’evento, oltre a celebrare Pino Daniele, si pone come un’occasione per riscoprire le contaminazioni musicali e culturali che hanno fatto di Napoli un crocevia di creatività. Un concerto capace di evocare emozioni intense e ricordi indelebili, trasformando la serata in una vera e propria esperienza sensoriale che unisce passato e presente attraverso il linguaggio universale della musica.

Per il gran finale, in programma domenica 26 luglio, infine, la scena sarà tutta per l’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal Maestro Filippo Arlia, che per l’occasione ospiterà, in qualità di special guest il sassofonista Dave Schroeder, offrendo un viaggio nel repertorio del tango.