Oltre 50 eventi in due mesi, ecco “Crotone Summer 2025”

La kermesse “Crotone Summer 2025” si presenta ai nastri di partenza con l’ambizione dei grandi appuntamenti: annunciati oltre 50 eventi in due mesi

OLTRE cinquanta eventi – tra musica, spettacolo, cinema, teatro ed enogastronomia – in meno di sessanta giorni. È la kermesse “Crotone summer 2025”, il calendario di eventi estivi promosso dal Comune – presentato martedì sera nell’affascinante e rinnovato molo Sanità del porto vecchio della città; presenti all’incontro con la stampa, il sindaco Vincenzo Voce, il vice ed assessore allo Spettacolo Sandro Cretella, l’assessore alla Cultura Nicola Corigliano – coordinati dal portavoce del primo cittadino, Francesco Vignis.

Dal 7 luglio al 31 agosto, Crotone – tra centro città, lungomare e periferie – sarà “invasa” dagli eventi estivi. Tutti gratuiti. Zoccolo duro della kermesse è il “Crotone Summer Fest”, un filotto di sette eventi di respiro nazionale ed internazionale: si parte il 31 luglio con il concerto di Gaia; il 3 agosto la serata anni 80’-90’ con dj e vocalist del territorio – e la presenza del performer Fabio Rovazzi; 4 agosto il concerto di Alex Britti, il 6 agosto si esibirà Nina Zilli, il 7 agosto il rapper crotonese Camilway, l’8 agosto il concerto dei The Kolors. Tutti questi concerti – gratuiti – si svolgeranno a piazzale Ultras.

CROTONE SUMMER 2025: IL KROTON JAZZ FESTIVAL, E IO CI STO E IL CALABRIA MOVIE FESTIVAL

Il settimo evento è rappresentato dal “Kroton Jazz Festival” – dal 9 al 14 agosto tra la Villa Comunale ed il lungomare Cristoforo Colombo – e vedrà esibirsi artisti del calibro di Fabrizio Bosso, Chiara Civello, Elena Welch. Nell’intero cartellone estivo rientrano anche eventi ormai diventati un punto fermo del panorama culturale pitagorico, come il festival “E io ci sto” (22-25 luglio) ed il Calabria Movie Festival. Sui vari palcoscenici del “Crotone summer 2025” saliranno anche gli attori Angelo e Carlo Gallo, Francesco Pupa – ma anche gli eventi del “Connessioni festival” giunto alla terza edizione. Anche quest’anno tornano a recitare i giornalisti crotonesi con lo spettacolo di beneficenza “Torna Pitagora” – commedia scritta dal cronista Giacinto Carvelli con la regia di Rodolfo Calaminici – in scena alla villa Comunale il 10 luglio.

LE PAROLE DEL VICESINDACO CRETELLA

«È, come al solito, un cartellone molto variegato – ha dichiarato ai cronisti il vicesindaco Cretella – ci sono tanti eventi che mirano a soddisfare le esigenze di tutte le età». Nel cartellone vi è anche «un progetto esplicitamente destinato ai quartieri – ha proseguito Cretella, riferendosi ai burattini di Gallo – saremo ai 300 Alloggi, a Papanice, saremo in contrada Margherita, saremo anche in centro. Proprio con l’idea di decentralizzare un po’ l’offerta di intrattenimento in tutta la città».

«Dietro c’è stato veramente tanto lavoro – ha dichiarato ai giornalisti il sindaco Voce – tanti eventi, ma lo facciamo per dare la possibilità ai crotonesi tutti, alle famiglie, di parteciparvi veramente con serenità, senza spendere un euro. Per cui sarà veramente una bella stagione estiva».

Piccolo particolare: il “Crotone Summer 2025”, come riferito poc’anzi, inizierà il 7 luglio fino al 31 agosto. Da questa data in poi – ovvero settembre – a quanto appreso dal vicesindaco Cretella durante la presentazione, si partirà con il calendario autunnale degli eventi che – naturalmente – sfocerà in quello invernale-natalizio. Ma, adesso, pensiamo all’estate.