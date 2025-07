“E io ci sto” 2025, estate a Crotone tra cinema, fumetti, moda e ironia

3 minuti per la lettura

Dal 22 al 25 luglio a Crotone si terrà la sesta edizione della rassegna culturale “E io ci sto”: una full immersion tra cinema, illustrazioni, moda e ironia

Prime anticipazioni della VI edizione “E io ci sto – Il cinema sotto le stelle”, la rassegna culturale che avrà luogo dal 22 al 25 luglio a Crotone. La rassegna è ideata dall’associazione omonima che «raccoglie i migliori prodotti non fiction del mondo dell’audiovisivo» e nel corso di questi anni nella città pitagorica personaggi del calibro della «drag queen Priscilla, il regista e fotogiornalista Matteo Delbò, l’attivista iraniana Pegah Moshir Pour, Fabio Canino; i registi Matteo Garrone, Agostino Ferrente, Filippo Vendemmiati, Francesco Costabile, Emanuele Gerosa, Lisa Bosi; il fotografo Francesco Faraci, il fumettista Luca Scornaienchi, lo scrittore Maurizio Fiorino; lo scultore Antonio Affidato e l’autore Gianluca Facente».

Sempre in termini di ospiti, l’edizione 2025 della rassegna dedicata al Cinema, vedrà tra i protagonisti il comico e attore Maccio Capatonda; il regista Francesco Lettieri; la produttrice Ottavia Virzì; il fumettista Andrea Scoppetta e la fashion designer Ludovica Gualtieri.

Gli ospiti si alterneranno nella location scelta per la rassegna, che anche quest’anno sarà l’Orto Tellini, «spazio verde riqualificato che ospiterà proiezioni, talk, performance e momenti di confronto».

E IO CI STO 2025, UNA FULL IMMERSION DI EVENTI A CROTONE

Alcuni degli eventi, poi, si terranno anche all’Urban Center di Antica Kroton Futura, su viale Cristoforo Colombo, sul lungomare di Crotone, presso la sede dell’Area Marina protetta.

«Tra ironia, cinema, illustrazione e moda sostenibile – si legge in una nota di presentazione dei promotori – la sesta edizione di “E io ci sto” accoglie voci diverse del panorama culturale italiano contemporaneo per raccontare un tema quanto mai attuale e urgente: il cambiamento climatico e la sostenibilità ambientale».

Questo il filo conduttore dell’edizione: «dalle proposte cinematografiche alla selezione degli ospiti, dalle collaborazioni artistiche ai partner che sostengono l’iniziativa (alcuni esempi: il contest lanciato in collaborazione con Eiis e Unical; gli allestimenti che virano verso la sostenibilità ambientale)». Questo, nello specifico, il ricco calendario di eventi previsti. Martedì 22 luglio Maccio Capatonda inaugurerà la rassegna con la serata dedicata a “Sconfort Zone”, la sua nuova ironica serie, tra comicità e spunti di riflessione.

TRA GLI APPUNTAMENTI ANCHE SERATE DEDICATE ALLA MODA

A seguire, il 23 e 24 luglio Ludovica Gualtieri proporrà una performance sartoriale dedicata alla moda sostenibile (Orto Tellini). Gualtieri è una giovane stilista originaria di Crotone.

Le sue idee partono «dalla ricerca di materie prime di qualità 100% eco-friendly, bio-sostenibili e italiane per realizzare le sue Collezioni Green Fashion.

«Il 24 luglio in serata Ottavia Virzì accompagnerà la proiezione di “Come se non ci fosse un domani”, documentario diretto da Matteo Keffer e Riccardo Cremona, «che getta uno sguardo intenso e partecipe sul movimento di Ultima Generazione, stimolando il dibattito con il pubblico». Ci sarà, poi, l’illustratore Andrea Scoppetta, (che sarà presente durante tutta la rassegna) il 24 guiderà un workshop dedicato al fumetto e all’animazione (presso Urban Center). Il 25 luglio, invece, ci sarà il regista Francesco Lettieri che «introdurrà al pubblico “Pino”, documentario che rende omaggio a Pino Daniele, attraverso una lunga intervista video inedita, che racconta in prima persona sogni, lotte, successi e delusioni, aprendo uno squarcio intimo sul suo mondo interiore».

Anche quest’anno il manifesto della rassegna è stato realizzato dall’artista crotonese Emilio De Masi. Il team artistico di “E io ci sto” è composto da Fabrizio Oliverio, fondatore e direttore artistico; Fabrizio Bevilacqua, vicepresidente; Adolfo Oliverio, regia e produzione multimediale.

La rassegna fa parte del programma estivo del Comune di Crotone.