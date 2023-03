Sfera Ebbasta in tour a Isola Capo Rizzuto

2 minuti per la lettura

Il trapking Sfera Ebbasta tornerà sul palco nella stagione estiva con il suo Summer Tour e tra le tappe ci sarà anche quella di Isola Capo Rizzuto, martedì 8 agosto. Si tratta dell’unica data in Calabria che vedrà protagonista il trapper con un concerto nell’ambito del #TiPortoaLeCastellaFestival.

Il concerto è organizzato dalla GF Entertainment e da Esse Concerti e patrocinato dall’Amministrazione comunale di Isola di Capo Rizzuto. I biglietti sono già in vendita disponibili sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Diy Ticket.

Sfera Ebbasta arriva dunque a Le Castella e con lui anche i suoi brani che i fan calabresi, e non solo, non aspettano altro che cantare assieme all’artista durante la sua performance live.

Nei prossimi appuntamenti estivi, e quindi anche a Le Castella, Sfera Ebbasta farà ascoltare le hit più iconiche di tutto il suo repertorio, senza tralasciare le origini, fino ad arrivare agli ultimi brani di “Famoso”, l’album che ha alzato l’asticella per la musica urban italiana nel mondo,

uscito per Island Records nel 2020. E non mancheranno i migliori brani dell’ep “Italiano”, realizzato insieme a Rvssian, pubblicato lo scorso maggio sempre per Island.

Originario di Sesto San Giovanni, classe 1992, Sfera Ebbasta, all’anagrafe Gionata Boschetti inizia a fare musica sin da giovanissimo, pubblicando i suoi primi brani nel 2011. Ma arriva alla ribalta nel 2015 conquistando e ampliando sempre più la sua fanbase fino all’esplosione del suo successo.

Sfera continua ad essere infatti l’artista italiano di maggior successo, indiscusso recordman di vendite e ascolti nel nostro Paese. Il fatto che per il secondo anno consecutivo sia l’artista più ascoltato in Italia nel 2022 di Spotify dimostra quanto i record discografici di Sfera Ebbasta non siano soltanto numeri, ma il segno tangibile di un impatto sulla musica urban

in Italia e non.

Premi e riconoscimenti ma, soprattutto gli ascolti, dimostrano quanto in particolare la musica trap si sia affermata negli ultimi anni anche in Italia, ed è impossibile non attribuire anche questi meriti a Sfera Ebbasta.