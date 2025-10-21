Dalen: “Ai big della musica regalo l’origano della Sila”

3 minuti per la lettura

Il cantautore calabrese Dalen, ha deciso di regalare l’origano della Sila, simbolo della sua terra e della sua infanzia, ai big della musica. Rigorosamente incartato nelle pagine de L’Altravoce – Il Quotidiano

IL panorama musicale italiano vede crescere il cantautore e polistrumentista Dalen, originario di Crotone. Il suo percorso ha trovato una nuova e significativa consacrazione con il recente Solo Concert Tour dell’estate 2025. Un tour di 21 date che ha portato la sua musica fino in Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Puglia e Basilicata tra club, festival e piazze. La forza delle sue esibizioni si è unita a un gesto di profondo radicamento e accoglienza: l’artista ha omaggiato numerosi artisti della musica italiana con un mazzolino di origano della Sila. Un simbolo della sua terra, consegnato con la frase: “Questo è il profumo della mia terra. Benvenuto a casa”.

DALEN SPIEGA IL PERCHE’ DELL’ORIGANO DELLA SILA AI BIG DELLA MUSICA

A riguardo Dalen ha spiegato la sua intenzione: «È un gesto in un certo senso goliardico, ma è anche una provocazione positiva. Se si prova ad immaginare, quando incontro questi big della musica, soprattutto le donne, e da gentiluomo mi presento con un mazzo ben confezionato alla Sanremo stile, che però è di origano della Sila. È come dire che al di là di questo mondo patinato l’importante è regalarsi cose vere». Non solo, quello di Dalen è anche un ricordo della sua terra e della sua infanzia. Lo spiega in un video sui social

L’impegno di Dalen nel panorama nazionale è confermato anche dalle sue collaborazioni e dalle prestigiose aperture di concerti.

Nell’ultimo tour, l’artista ha aperto lo spettacolo di Nina Zilli a Crotone, esibendosi davanti a migliaia di persone, e ha avuto modo di condividere il palco con artisti del calibro di Cristiano De Andrè, oltre ad aver incontrato nel backstage Noemi, Bandabardò, Eugenio Finardi, Simone Cristicchi, Ron e Nek.

Ma Dalen è anche un nostro affezionato lettore a quanto pare, visto che il mazzo d’origano viene sempre consegnato da lui nelle pagine del nostro giornale. Come dimostra questo video in cui Dalen prepara la consegna per Kekko dei Modà.

LA MUSICA DI DALEN

La proposta di questo giovane cantautore si distingue per i testi diretti e talvolta provocatori che affrontano temi centrali come il Sud e le sue contraddizioni, l’amore e la forza di affrontare la vita, come testimoniato anche dal successo del suo primo singolo, “Crotone.”

In un panorama discografico sempre più orientato a streaming e numeri, Dalen ha scelto di valorizzare l’autenticità e le radici, trasformando ogni concerto in un’esperienza artistica completa che unisce la potenza del rock alla profondità della parola.

La conclusione del Solo Concert Tour segna per Dalen l’inizio di una nuova fase progettuale. «L’idea che non è ancora progetto è quella di salire sul palco con una band. Questa estate ho concluso con il solo live show. Ho chiuso un tipo di esperienza musicale, che non voglio mettere da parte completamente, però adesso ho voglia di aprirne un’altra. Ho voglia di salire sul palco e di far sentire ancora di più la potenza sonora che ho in testa che sento nella pancia, e voglio farlo attraverso una band, attraverso strumentisti carichi».