L’inno di chi parte dal Sud: “Vado Via” di Free-o e P Rope – VIDEO

Una storia di emigrazione e di un legame indissolubile con la propria terra: “Vado via” il brano di Free-o e P Rope con il videoclip girato a Isola Capo RIzzuto

Un viaggio che parte dal Sud e che parla a un’intera generazione, o forse a più di una. “Vado Via” è il nuovo singolo di Free-o e P Rope, al secolo Fortunato Friio e Paolo Corda, un brano che mette a fuoco uno dei temi più attuali e dolorosi per tanti giovani meridionali: l’emigrazione e il legame indissolubile con la propria terra.

Prodotto da Fabio Mancuso e distribuito da Watt Musik, il pezzo – disponibile su tutte le piattaforme digitali – si muove tra introspezione e racconto sociale. Al centro c’è una promessa che suona come un giuramento: “Vado via di casa ma ti giuro che ritorno”. Una frase che racchiude tutto il peso di una scelta sofferta, quella di partire per cercare opportunità altrove, ma senza mai spezzare il filo con le proprie radici.

Tra barre dirette e immagini evocative, Free-o e P Rope costruiscono una narrazione autentica, capace di intercettare chi ha già fatto le valigie e chi, almeno una volta, ha pensato di farlo. E le sonorità su cui viaggia ricordano il rap dei primi anni 2000 con similitudini al primo Fabri Fibra di Mr. Simpatia. Il brano non si limita a raccontare la partenza, ma scava nel conflitto interiore che accompagna tanti ragazzi del Sud: restare e resistere o partire per inseguire un futuro diverso? È un equilibrio fragile tra ambizione e nostalgia, tra il desiderio di riscatto e l’orgoglio dell’appartenenza.

IL VIDEOCLIP

Evocativo anche il videoclip, con la regia affidata ad Aldo Basile, interamente girato in Calabria, a Isola Capo Rizzuto. “Vado Via” diventa così una fotografia sonora della Calabria di oggi, sospesa tra difficoltà strutturali e un’identità forte, testarda, che non vuole essere dimenticata. Non c’è retorica, ma uno sguardo lucido e sincero su una realtà che continua a ripetersi di generazione in generazione.

Con questo singolo, Free-o e P Rope confermano la volontà di raccontare il territorio senza filtri, trasformando esperienze personali in un messaggio collettivo. Un inno per chi parte, per chi resta e per chi, ovunque si trovi, continua a percepire che casa è un richiamo che non smette mai di farsi sentire.