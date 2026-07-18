Fiabe ribelli in scena a Crotone con “Fabula storta”

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OGGI, sabato 18 luglio 2026, alle 21.30, la Nuova Arena del Teatro Vincenzo Scaramuzza di Crotone si trasforma in uno spazio di invenzione e memoria, accogliendo Fabula Storta, spettacolo firmato da Mirari ETS che intreccia tradizione popolare e linguaggi scenici contemporanei. Al centro, quattro fiabe italiane rilette con uno sguardo obliquo, ironico, capace così di restituire nuova vitalità a un patrimonio narrativo antico.

La drammaturgia di Carlo Gallo e Alessio Totaro si muove lungo il crinale tra racconto e azione scenica, recuperando così l’energia della Commedia dell’Arte e del teatro comico. In scena, Carlo Gallo e Francesco Pupa danno corpo a un dispositivo teatrale fluido e cangiante: personaggi che nascono e si dissolvono, ambientazioni che mutano davanti agli occhi degli spettatori, in un gioco continuo di trasformazioni.

Il ritmo è sostenuto, scandito da lazzi, improvvisazioni e momenti di affabulazione diretta, con un dialogo costante instaurato con il pubblico. La parola si intreccia al gesto, il racconto si fa azione, mentre la dimensione ludica diventa chiave di accesso a contenuti più profondi, radicati nell’immaginario collettivo. Pensato per spettatori a partire dai cinque anni, Fabula Storta si rivolge a un pubblico trasversale, capace di riconoscere nella semplicità del linguaggio scenico una forma di autenticità.