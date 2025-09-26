“Basta trafficanti di grano”, corteo Coldiretti a Palermo

2 minuti per la lettura

Agricoltori in piazza, anche dalla Calabria, a Palermo, e in altre città d’Italia, oggi, venerdì 26 settembre, per dire: «Basta con i trafficanti di grano. Basta con le speculazioni»

PALERMO – «Basta con i trafficanti di grano. Basta con le speculazioni». Questi gli slogan d’apertura del corteo di circa 8000 agricoltori Coldiretti arrivati da tutta l’Isola e dalla Calabria, che da Piazza Marina ha raggiunto questa mattina, venerdì 26 settembre, palazzo d’Orleans, a piazza Indipendenza, sede della presidenza della Regione Sicilia.

GRANO, LA MOBILITAZIONE DEGLI AGRICOLTORI



La manifestazione si svolge oggi, venerdì 26 settembre, in contemporanea con quella di Bari e di altre città per la denuncia del popolo del grano. «Ogni giorno assistiamo ad un crollo delle quotazioni – spiega Francesco Ferreri, presidente di Coldiretti Sicilia – mentre i costi continuano a crescere. La nostra agricoltura non può competere con il grano importato da Paesi dove non valgono le stesse regole sanitarie, ambientali e sociali. Serve trasparenza e una difesa concreta del prodotto italiano».

Un momento della manifestazione indetta a Palermo dalla Coldiretti

COLDIRETTI, «CI SONO TRAFFICANTI DI GRANO CHE SPECULANO CON GLI AGRICOLTORI»



«Bisogna dirlo con chiarezza – aggiunge -. Ci sono dei trafficanti di grano che speculano con gli agricoltori costretti a fare i conti soprattutto, negli ultimi anni, con una siccità che ha provocato perdita di produzione. Un chilo di grano si vende, in media a 28 centesimi al chilo ma ci sono anche ribassi fino a 20 centesimi mentre i costi di produzione sono lievitati. Un chilo di pasta oggi costa 2 euro e il pane si compra anche 5 euro ma agli agricoltori vengono riconosciuti meno di 30 centesimi».

A RISCHIO LA SOPRAVVIVENZA DELLE AZIENDE



«In tutta questa filiera è evidente che c’è chi specula e che sta mettendo a rischio la sopravvivenza delle aziende. Il grano siciliano – conclude Ferreri – è di ottima qualità, garantito da tecniche produttive soprattutto biologiche che non può essere messo da parte da chi, in Canada per esempio, essicca con prodotti chimici che fanno male alla salute»