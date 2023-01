Pnrr, la Calabria finora ha attratto oltre un miliardo di euro

2 minuti per la lettura

AMMONTANO a 1 miliardo 254 milioni di euro le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza intercettate dalla Calabria. Un dato aggiornato al 9 novembre scorso e tuttavia non esaustivo – si legge nel Documento di economia e finanza approvato dalla Regione Calabria a dicembre – «a fronte di una conclamata difficoltà a reperire dati certi».

La mappatura tiene conto di due fonti: i provvedimenti di assegnazione delle risorse a livello regionale, censiti sulla piattaforma del Sistema informativo unitario “ReGiS” con soggetto beneficiario “Regione Calabria”, e i dati disponibili su Openpolis.

Il risultato finale appare evidentemente parziale. Non solo per l’importo – il Pnrr prevede a livello nazionale oltre 191,5 miliardi – ma per l’assenza nel report degli interventi previsti per la missione 4 “Istruzione e ricerca”, che ha visto comunque enti scolastici e istituzioni calabresi ottenere già fondi, da ultimo il riparto di agosto delle risorse previste dal Piano 4.0.

Nel miliardo e 254 milioni censiti dal Def regionale rientrano quindi gli interventi relativi alle altre 5 missioni. Spicca, in particolare Salute con con 387 milioni. Seguono ‘Inclusione e coesione’ con 381 milioni finora intercettati, ‘Rivoluzione verde e Transizione ecologica’ con 339 milioni e la missione ‘Infrastrutture per una mobilità sostenibile’ con 112 milioni. Ultima la missione 1 “Digitalizzazione” con 34 milioni, «ma è noto che i bandi sono stati pubblicati più di recente e l’attuazione – si legge nel Def – passa principalmente da piattaforme nazionali.

Il 61 per cento delle risorse totali ha come soggetto attuatore la Regione. Scorrendo poi nel dettaglio le iniziative finanziate sul territorio, spiccano i finanziamenti destinati a “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici” e al social housing.

Nel primo caso, i milioni che arriveranno in Calabria ammontano a quasi 98 milioni per progetti che come soggetto attuatore hanno la Regione. Il social housing ha intercettato invece quasi 99 milioni, con progetti che vedono il coinvolgimento di Regioni, comuni, città metropolitane. Gli interventi finanziati mirano alla riqualificazione e incremento dell’edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell’accessibilità e sicurezza urbana.

Ancor più cospicui i finanziamenti che saranno erogati per interventi infrastrutturali all’interno delle Zes calabresi: 112 milioni di euro, soggetto attuatore Rfi.

Rete ferroviaria italiana gestirà anche il potenziamento delle linee ferroviarie regionali (60 milioni). E sempre a tema trasporti si segnalano, nel monitoraggio regionale, i 52 milioni di euro per lo ‘Stretto green’ – interventi per la transizione energetica della mobilità marittima nell’area dello Stretto – e i 31 milioni per il rinnovo delle flotte bus. Si segnalano, poi, i 38 milioni per gli ospedali di comunità e gli 85 milioni per le Case di comunità. Oltre 30 milioni sono destinati alle ciclovie turistiche e 58 milioni alla gestione del rischio idrogeologico. Tra gli interventi va registrato poi “il completamento dello schema idrico a valle dell’invaso del Menta”, finanziato per un importo pari a 30 milioni di euro, che rientra tra i progetti bandiera , previsti dal Governo per coinvolgere maggiormente le Regioni, che in fase di definizione del Piano avevano protestato per la mancata concertazione.