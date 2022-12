Regione, un fondo per le imprese da 45 milioni sulle energie rinnovabili

1 minuto per la lettura

CATANZARO – La giunta regionale della Calabria ha deliberato la costituzione del Fei, Fondo energia impresa, dotandolo di 45 milioni di euro. Lo comunica l’assessore allo Sviluppo economico Rosario Varì.

«Mediante questo provvedimento – afferma l’assessore – le imprese calabresi otterranno un aiuto significativo e concreto per abbattere i costi energetici che, lievitati a dismisura, ne mettono a dura prova competitività e addirittura la sopravvivenza».

Gli imprenditori operanti in Calabria potranno ottenere un finanziamento per l’installazione di impianti per la produzione e l’accumulo di energia da fonti rinnovabili finalizzati all’autoconsumo.

L’intervento concedibile, compreso tra un importo minimo di 25.000 euro ed un importo massimo di 200.000 euro, è articolato in un finanziamento a tasso zero in misura pari al 75% dell’intervento finanziario rimborsabile in 7 anni ed una parte in conto capitale pari al 25% dell’intervento finanziario.