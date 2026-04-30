Camorra, sequestro di beni per 5 milioni nel centro di Napoli

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Sequestro di beni per 5 milioni di euro alla Camorra: colpita l’organizzazione dedita al traffico di stupefacenti a Napoli

NAPOLI – Maxi operazione della Polizia contro i clan camorristici nel centro storico di Napoli. La Squadra Mobile ha eseguito otto provvedimenti di sequestro preventivo per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro. I decreti, emessi dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale su proposta della Procura, colpiscono presunti affiliati a organizzazioni camorristiche radicate nei Quartieri Spagnoli. L’indagine, coordinata dalla DDA, ha permesso di ricostruire la fitta rete di prestanome e i patrimoni accumulati attraverso il narcotraffico.

Il gruppo criminale gestiva un sistema capillare di spaccio articolato su due livelli: piazze fisse sul territorio e piazze “volanti» con consegne a domicilio. L’operazione odierna completa l’attività investigativa iniziata nel 2023, quando i medesimi soggetti erano già stati raggiunti da misure cautelari. Alle operazioni ha collaborato l’Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Anticrimine.