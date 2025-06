BCC della Calabria Ulteriore: al via i Comitati Territoriali

2 minuti per la lettura

Prendono il via, con il regolamento entrato in vigore, i Comitati Territoriali della BCC della Calabria Ulteriore. Aperte le candidature ai soci.

È entrato ufficialmente in vigore il regolamento dei Comitati Territoriali della BCC della Calabria Ulteriore, approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso ottobre. Un nuovo strumento di ascolto e partecipazione per rafforzare il legame con le comunità locali, un passo importante che conferma la volontà della Banca di costruire un dialogo costante con i territori in cui opera e di promuovere la partecipazione attiva dei propri Soci.

I COMITATI TERRITORIALI DELLA BCC

Ogni Comitato Territoriale – uno per ciascuna delle quattro province di riferimento (Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria) – sarà composto da cinque membri scelti tra i soci attivamente coinvolti nella vita associativa che risiedono e/o operano stabilmente nei Comuni afferenti a ciascun comitato.

LE FUNZIONI

La loro funzione sarà consultiva e propositiva, con l’obiettivo di promuovere iniziative di carattere sociale, culturale e mutualistico e di contribuire al rafforzamento del senso di appartenenza e allo sviluppo armonioso dei territori.

AVVISO RIVOLTO AI SOCI

L’Istituto ha pubblicato un avviso rivolto a tutti i soci interessati a far parte dei Comitati, invitandoli a presentare la propria candidatura entro il 31 luglio 2025.

Potranno candidarsi i soci che, oltre a risiedere o operare nei comuni delle province di riferimento, si impegnano a collaborare con la Banca e a condividere pienamente i valori del Credito Cooperativo.

BCC E RAPPRESENTATIVITÀ DEI TERRITORI

Il Consiglio di Amministrazione valuterà inoltre la rappresentatività dei territori, favorendo un’equa distribuzione per genere, età e professione. Titoli preferenziali saranno l’impegno nel mondo del volontariato, della cooperazione o esperienze pregresse in ambito sociale. Un impegno civico che nasce dal desiderio di contribuire in modo attivo alla crescita della propria comunità e alla costruzione di una Banca sempre più vicina alle persone.

FERRARI: COMITATI TERRITORIALI NUOVO TASSELLO IN STRATEGIA DI PROSSIMITÀ

«L’istituzione dei Comitati Territoriali rappresenta un tassello fondamentale nella nostra strategia di prossimità – ha dichiarato il Presidente della BCC della Calabria Ulteriore, Gregorio Ferrari – Vogliamo rafforzare la voce delle comunità e costruire, insieme ai nostri soci, un modello di sviluppo inclusivo, responsabile e partecipato».

Con questa iniziativa, la BCC della Calabria Ulteriore conferma la propria identità cooperativa, rinnovando ogni giorno l’impegno a sostenere le persone, i valori condivisi e il benessere diffuso delle aree in cui opera.