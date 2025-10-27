Calabria, bollette sempre più care

3 minuti per la lettura

Bollette in Calabria, il conto è salato. La spesa per luce e gas è pari al 3,3% del Pil regionale, dato più alto d’Italia. I dati del report di Confartigianato sulle sfide energetiche per le imprese

LA CALABRIA continua a pagare un prezzo elevato per l’energia e a risentire degli effetti della crisi energetica e della frenata degli investimenti green. È quanto emerge dal report “Le sfide energetiche e della transizione green per le imprese della Calabria – Key Data 2025” dell’Osservatorio MPI Confartigianato Calabria, che fotografa un sistema produttivo ancora sotto pressione ma anche ricco di potenzialità da valorizzare.

ENERGIA, IN CALABRIA LE BOLLETTE PIÙ CARE D’ITALIA

Nel 2024 le imprese calabresi dei settori a maggiore concentrazione artigiana e di micro e piccola impresa–alimentari, moda, legno, metalli e manifatture varie – hanno sostenuto un costo per l’energia elettrica pari a 53 milioni di euro, con uno spread di 10 milioni rispetto alla media europea. A livello nazionale, le MPI italiane pagano l’energia il 22,5% in più della media UE, anche per effetto di tasse e oneri parafiscali più che doppi rispetto alla media europea.

LE SPESE DELLE FAMIGLIE CALABRESI PER LUCE E GAS

La spesa delle famiglie calabresi per le bollette di energia elettrica e gas ammonta a 1,2 miliardi di euro, pari al 5,6% della spesa totale (contro il 4,7% della media nazionale) e al 3,3% del Pil regionale, dato più alto d’Italia. Le province di Cosenza e Vibo Valentia registrano la maggiore incidenza sul Pil (rispettivamente 3,7% e 3,5%), seguite da Crotone (3,2%) e Reggio Calabria (3,1%).

Sul fronte dell’inflazione energetica, i prezzi in bolletta di elettricità e gas in Calabria restano ancora del 44,4% superiori rispetto al 2021, pur con una dinamica meno accentuata rispetto al dato nazionale (+49,8%). Un segnale che evidenzia come la bolla dei prezzi non sia ancora del tutto rientrata.

Altro indicatore critico riguarda gli investimenti in tecnologie a minor impatto ambientale: nel 2024 solo il 24,9% delle imprese calabresi ha investito in soluzioni green, in calo di quasi cinque punti rispetto al 2023. A guidare la classifica regionale è Vibo Valentia (30,8%), seguita da Reggio Calabria (29,9%), mentre a Cosenza la propensione è scesa drasticamente (-11,5 punti).

TRA STRETTE E RITARDI

A pesare è la stretta creditizia e il ritardo nell’attuazione del piano “Transizione 5.0”, che ha lasciato inutilizzati oltre 3,9 miliardi di euro a livello nazionale, pari al 63% delle risorse disponibili.

Nonostante le difficoltà, il tessuto produttivo calabrese mostra un forte orientamento alla sostenibilità: l’83,4% delle nuove assunzioni previste richiede competenze legate al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale, ma quasi un lavoratore su due (48,1%) è difficile da reperire.

ASCIOTTI, CONFARTIGIANATO: «LA TRANSIZIONE ENEREGETICA NON È SOSTENIBILE SE NON È EQUA»

«La fotografia del nostro Osservatorio – commenta Salvatore Ascioti, presidente di Confartigianato Imprese Calabria – mostra con chiarezza che la transizione energetica non può essere sostenibile se non è anche equa. Le micro e piccole imprese della Calabria affrontano ogni giorno un doppio svantaggio: costi energetici ancora troppo alti e difficoltà di accesso agli incentivi. Eppure, nonostante questo, quasi una su quattro ha già scelto di investire nel green. È un segnale di fiducia che va raccolto e accompagnato. La priorità – aggiunge Ascioti – deve essere quella di costruire una strategia energetica regionale stabile e condivisa, che coniughi politiche industriali, formazione e innovazione. Abbiamo bisogno di un piano energetico calabrese che favorisca l’autoproduzione da fonti rinnovabili, sostenga gli investimenti delle imprese e riduca la dipendenza esterna. La competitività delle nostre aziende passa da qui, così come la possibilità di costruire un’economia più resiliente e sostenibile».