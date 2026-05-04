Maltempo in Calabria, Gallo: «Danni gravissimi all’agricoltura»

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Maltempo in Calabria, gli eventi meteo straordinari colpiscono l’agricoltura regionale: danni fino al 70% per le ortive, 50% agli agrumi. La Regione avvia misure per il riconoscimento dello stato di crisi e il sostegno alle aziende

Gli eventi meteorologici estremi che hanno colpito la Calabria nelle ultime settimane hanno provocato danni ingenti al comparto agricolo, spingendo la Regione ad attivare le procedure per il riconoscimento dello stato di crisi e il sostegno alle aziende.

MALTEMPO IN CALABRIA, REGIONE AVVIA MISURE DI SOSTEGNO

A fare il punto è l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, che sottolinea la portata eccezionale dell’emergenza: «Siamo di fronte a eventi meteorologici straordinari che hanno messo in ginocchio ampie aree del comparto agricolo calabrese. Con questo provvedimento intendiamo attivare tutte le procedure necessarie per garantire un sostegno concreto alle aziende colpite, molte delle quali hanno subito perdite gravissime, sia in termini di produzione che delle strutture agricole».

DANNI ALLE COLTURE DA VENTO E PIOGGE

Secondo quanto emerge dalla relazione del dipartimento regionale, i danni alle colture sono stati causati principalmente dai forti venti, mentre le piogge hanno aggravato una situazione già critica, incidendo ulteriormente sulla produttività e sulla tenuta delle strutture agricole.

Particolarmente colpite risultano le colture arboree, con pesanti ripercussioni su ulivi e agrumi, due pilastri dell’economia agricola regionale. L’incidenza media del danno sugli agrumi si attesta intorno al 50%, con variazioni legate alle diverse aree territoriali. Per gli uliveti, invece, la perdita media stimata è pari al 30%.

RISCHIO COMPROMISSIONE STAGIONE AGRICOLA

Ancora più drammatica la situazione per le coltivazioni ortive in pieno campo, dove i danni raggiungono in media il 70%, compromettendo seriamente l’intera stagione produttiva e mettendo a rischio la sostenibilità economica di numerose aziende.

L’intervento della Regione punta ora a velocizzare le procedure per il riconoscimento dei ristori e l’attivazione di strumenti di supporto, in un contesto che evidenzia, ancora una volta, la crescente vulnerabilità del settore agricolo ai fenomeni climatici estremi.