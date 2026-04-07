Caro carburanti, stangata in Calabria a Pasqua

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Caso caro carburanti, la Calabria, secondo i dati Codacons, balza in testa alla classifica delle regioni con il prezzo più alto del diesel pari ad una media di 2,172 euro al litro, seguita da Bolzano con 2,163 euro/litro e Lombardia con 2,160 euro/litro

«Si conferma la stangata carburanti sulla Pasqua degli italiani, con i listini alla pompa che in questi giorni di partenze e gite fuori porta hanno registrato ulteriori rialzi». È quanto denuncia in una nota il Codacons, sulla base dei dati regionali del Mimit.

CARO CARBURANTI, LA DENUNCIA DEL CODACONS



«Oggi – ricorda l’associazione – il prezzo medio del gasolio in modalità self si attesta in Italia a 2,142 euro al litro, mentre la benzina costa in media 1,785 euro al litro; in autostrada il gasolio, grazie al mini-sconto introdotto dalle società concessionarie, costa 2,158 euro/litro, 1,816 euro/litro la verde».

IL CASO CALABRIA

Se però si analizza l’andamento dei listini nelle varie zone d’Italia, si scopre che in tre regioni il prezzo medio del gasolio supera addirittura quello praticato in autostrada: è il caso della Calabria, che balza in testa alla classifica delle regioni con il prezzo più alto del diesel pari ad una media di 2,172 euro al litro, seguita da Bolzano con 2,163 euro/litro e Lombardia con 2,160 euro/litro. La benzina supera invece quota 1,8 euro al litro a Bolzano (1,806), in Basilicata (1,806), Calabria (1,804), Sicilia (1,803)».

CARO CARBURANTI, LA STANGATA DI PASQUA



«Numeri che, purtroppo, confermano le previsioni circa la stangata sui rifornimenti che si è abbattuta sugli spostamenti di Pasqua degli italiani, e che è costata alle famiglie circa 1,3 miliardi di euro in più rispetto alle festività dello scorso anno», conclude il Codacons.