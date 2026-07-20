La Regione Calabria special guest a Perugia per “Eurochocolate 2026”

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La Regione Calabria sarà la prima protagonista del nuovo progetto di Eurochocolate 2026, confermandosi come “Regione ospite” della kermesse umbra che si terrà a Perugia

REGGIO CALABRIA – La Regione Calabria sarà la prima protagonista del nuovo progetto di Eurochocolate, confermandosi “Regione ospite” della kermesse umbra che si terrà a Perugia dal 13 al 22 novembre 2026. La partecipazione ufficiale verrà formalizzata sabato 8 agosto a Reggio Calabria, nella cornice di Vinitaly and the City. Si terrà una conferenza stampa preceduta dall’esclusiva Masterclass “Vini da Meditazione e Cacao”.

L’evento di Perugia attira ogni anno circa 800.000 visitatori nel centro storico della città, trasformato per l’occasione in una gigantesca cioccolateria all’aperto. “La partecipazione della Calabria a Eurochocolate in veste di prima ‘Regione Ospite’ – dichiara l‘assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – rappresenta una straordinaria opportunità strategica per il nostro comparto agroalimentare”.

“Il nostro paniere enogastronomico, ricco di eccellenze uniche come il bergamotto, il cedro, il peperoncino, i fichi cosentini e i nostri rinomati passiti e vini da meditazione, trova nel cioccolato un alleato naturale e un palcoscenico d’eccezione a livello internazionale. Con questa importante sinergia, non solo offriamo alle nostre migliori imprese dolciarie e artigianali una vetrina di grandissimo impatto commerciale a Perugia, ma continuiamo a promuovere con forza il brand ‘Calabria Straordinaria’ legando l’autenticità dei nostri sapori alla crescita del turismo esperienziale.”

Le aziende interessate a esporre e vendere i propri prodotti a Perugia saranno selezionate tramite una manifestazione d’interesse pubblicata sul portale ufficiale della Regione Calabria. Sito di riferimento: www.regione.calabria.it. I prodotti saranno all’interno di uno spazio dedicato nel Chocolate Show presso i Giardini Carducci di Perugia; Presenza Istituzionale. Uno spazio dedicato alla promozione turistica “Destinazione Calabria Straordinaria” sarà allestito nella vicina Piazza Italia. Nelle prossime settimane verrà organizzato un webinar in cui i funzionari regionali e gli organizzatori di Eurochocolate illustreranno i dettagli tecnici e risponderanno alle domande dei produttori interessati.

Durante i dieci giorni dell’evento è previsto un ricco calendario di degustazioni guidate, incontri B2B e conferenze dedicate alle eccellenze calabresi. I riflettori saranno puntati sul LAB – Luisa Annibale Base, luogo simbolo della storia dolciaria italiana (dove nel 1907 nacque la Perugina). Il LAB è parte integrante della Città del Cioccolato (www.cittadelcioccolato.it). Il più grande Museo Esperienziale al mondo dedicato al cacao, inaugurato nel centro storico di Perugia il 1° novembre 2025.

“Siamo molto felici di inaugurare il format ‘Regione Ospite’ con la Calabria – sostiene Eugenio Guarducci, Presidente Eurochocolate. Una terra che offre spunti straordinari per connettere il cioccolato a un paniere enogastronomico di altissimo livello. Il cioccolato Made in Italy si caratterizza sempre più per la capacità di abbinarsi alle tipicità locali. Per un cioccolatiere o un pasticcere, attingere ai preziosi ingredienti calabresi è come per un bambino vivere l’esperienza di Disneyland”.

La presenza calabrese a Perugia sarà anche l’occasione per incontrare la folta comunità di corregionali residenti in Umbria, attiva attraverso storiche associazioni locali. Il ponte ideale tra la Calabria e l’Umbria rispecchia una sinergia non solo culturale ma anche statistica. I dati del turismo vedono infatti Calabria e Umbria condividere il podio della crescita turistica nazionale, rispettivamente al primo e al secondo posto per incremento delle presenze nel primo semestre dell’anno.