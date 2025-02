Occhiuto a sostegno di Mattarella: «Attacco inaccettabile»

1 minuto per la lettura

Dopo l’attacco del Cremlino al presidente Mattarella diverse le reazioni del mondo politico calabrese, da Occhiuto a Bevacqua (Pd)

Il violento attacco verbale sferrato dalla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova al presidente italiano Sergio Mattarella sta provocando una serie di indignate reazioni, anche in Calabria. Dopo le parole dei leader nazionali, dalla premier Giorgia Meloni a Elly Schlein, a sostegno del Presidente della Repubblica italiana arrivano i big nostrani.

Il primo ad intervenire è stato su X il presidente della Regione Roberto Occhiuto.

«Solidarietà al presidente, da Mosca attacco incomprensibile». Scrive Occhiuto sul social X: «L’attacco di Mosca al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è incomprensibile e inaccettabile. Esprimo sincera solidarietà al capo dello Stato, un uomo saggio che in questi anni si è sempre adoperato per la pace. La Federazione Russa ha insultato l’Italia intera».

Anche dal Pd arriva una nota di solidarietà al Presidente della Repubblica, attraverso le parole del capogruppo dei democratici in consiglio regionale, Mimmo Bevacqua: «Attacco inaccettabile dal governo russo».

«A nome del gruppo del Partito Democratico – scrive Mimmo Bevacqua – esprimo la nostra totale solidarietà al Presidente della Repubblica in seguito agli inaccettabili attacchi provenienti dal governo di Mosca.

Il Presidente ha giustamente condannato con fermezza l’aggressione russa all’Ucraina, riaffermando i valori di democrazia e rispetto dei diritti umani che sono alla base della nostra Costituzione. Le sue parole riflettono l’impegno dell’Italia nella difesa della pace e della legalità internazionale.

Come comunità democratica, ci riconosciamo pienamente nelle sue dichiarazioni e azioni, e esprimiamo la nostra profonda gratitudine per la sua guida autorevole in questo momento critico».