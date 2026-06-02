2 giugno, Occhiuto: «Calabria sconvolta per i braccianti uccisi»

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Nel messaggio per la Festa della Repubblica, Occhiuto richiama i valori del 2 giugno e commenta la tragedia dei quattro braccianti pakistani uccisi nel Cosentino: «Vicini alle famiglie, piena luce sui fatti»

Nel giorno in cui l’Italia celebra la Festa della Repubblica, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, richiama il valore della ricorrenza del 2 giugno e, allo stesso tempo, esprime cordoglio per la tragedia dei quattro braccianti pakistani uccisi e bruciati vicino ad Amendolara, nel Cosentino.

OCCHIUTO RICORDA I FESTEGGIAMENTI PER IL 2 GIUGNO E LA STRAGE DI BRACCIANTI

«Oggi l’Italia celebra una delle ricorrenze più importanti, la Festa della Repubblica. Ottant’anni fa, il 2 giugno 1946, gli italiani scelsero il proprio futuro, dando vita alla Repubblica e ponendo le basi di un Paese fondato sulla libertà, sulla partecipazione, sull’unità nazionale e sul rispetto delle istituzioni democratiche», ha dichiarato Occhiuto.

Il governatore sottolinea però come, accanto al clima di festa, in Calabria resti forte il dolore per quanto accaduto nelle ultime ore. «Oggi, però, in Calabria, accanto al sentimento di festa, c’è anche un profondo dolore. Siamo tutti rimasti sconvolti dalla tragica vicenda dei quattro braccianti pakistani uccisi e bruciati vicino ad Amendolara, nel Cosentino. Una storia agghiacciante, che scuote le nostre coscienze e che ci pone interrogativi profondi sul dramma delle migrazioni, sul valore della dignità umana e sulle responsabilità che una società civile deve assumersi nei confronti delle persone più fragili», ha aggiunto.

I PRINCIPI FONDANTI DELLA REPUBBLICA

Occhiuto ha quindi richiamato i principi fondanti della Repubblica, invitando a non restare indifferenti di fronte a una tragedia così grave. «Anche in una giornata di celebrazione come questa non possiamo restare indifferenti davanti a una tragedia così dolorosa. Al contrario, essa ci richiama a una riflessione sul Paese che siamo e su quello che vogliamo continuare a costruire, ispirandoci ogni giorno ai principi di umanità, solidarietà e rispetto della persona, che sono alla base della nostra Repubblica», ha affermato.

LA VICINANZA ALLE FAMIGLIE DEI BRACCIANTI UCCISI

Il presidente della Regione ha poi espresso vicinanza alle famiglie delle vittime e auspicato un rapido lavoro della magistratura. «Per questo la comunità calabrese esprime vicinanza, cordoglio e solidarietà alle famiglie delle vittime. Ci auguriamo che il lavoro degli inquirenti, ci sono già stati due fermi, consenta di fare rapidamente piena luce sull’accaduto, accertando tutte le responsabilità», ha concluso.

Nel messaggio per l’ottantesimo anniversario della Repubblica, Occhiuto ha ribadito l’impegno della Calabria nel difendere i valori di libertà, democrazia e umanità che, dal 2 giugno 1946, accompagnano la storia del Paese.

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