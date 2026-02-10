Violenti attacchi online a Orrico. Solidarietà di Occhiuto

2 minuti per la lettura

Pioggia di insulti violenti sui social contro la deputata cosentina del M5S Anna Laura Orrico. La denuncia: «Attacchi coordinati per intimidirmi». La solidarietà del governatore Occhiuto

Una ondata di attacchi digitali, violenta e coordinata, si è abbattuta nelle ultime ore su Anna Laura Orrico. La deputata cosentina del Movimento 5 Stelle ha deciso di rompere il silenzio, pubblicando sui propri canali social il campionario di insulti e minacce ricevuti: un attacco che va ben oltre la critica politica, sfociando nel sessismo più becero e in gravi intimidazioni.

ANNA LAURA ORRICO, GLI ATTACCHI DEGLI SQUADRONI



«Muori», «mignottone», «lurida», «demente». Sono solo alcuni dei termini rivolti alla parlamentare calabrese. Secondo quanto denunciato dalla Orrico, non si tratterebbe di episodi isolati, ma di un’azione mirata portata avanti da veri e propri «squadroni di commentatori sincronizzati».

L’obiettivo, spiega l’esponente pentastellata, è chiaro: intimorire, sminuire la figura della donna e silenziare il dissenso politico attraverso la violenza verbale.

Il movente, dalle critiche al Governo ai movimenti neofascisti

La deputata ha messo in relazione l’escalation di odio con le sue recenti battaglie parlamentari. In particolare, gli attacchi si sarebbero intensificati dopo le sue prese di posizione contro quelle che definisce «derive repressive del governo» e, soprattutto, dopo aver agito per impedire che «movimenti neofascisti si facessero pubblicità nella casa della democrazia».

ORRICO: «ATTACCHI DOPO LE MIE PRESE DI POSIZIONE»

«Non sono abituata a piangermi addosso e non mi lascio intimidire – ha dichiarato fermamente la Orrico –. Continuerò a far sentire forte la mia voce e denuncerò i responsabili alle autorità competenti».

La solidarietà e la battaglia contro la violenza di genere

Il caso della parlamentare cosentina riaccende i riflettori sul tema dell’hate speech e della sicurezza digitale per chi ricopre incarichi pubblici, con un focus allarmante sulla componente sessista che colpisce sistematicamente le donne in politica.

LA PRESA DI POSIZIONE DI ORRICO DOPO GLI ATTACCHI SOCIAL

Anna Laura Orrico ha ribadito il suo impegno civile: «Combatto da una vita contro prepotenti e prevaricatori, contro la violenza di genere. Non smetterò certo adesso». La decisione di procedere per vie legali segna un punto di non ritorno contro l’impunità dei “leoni da tastiera”.

LA SOLIDARIETÀ DI OCCHIUTO

Sulla vicenda interviene il presidente della regione Roberto Occhiuto. «Esprimo sincera solidarietà ad Anna Laura Orrico per i gravissimi e inaccettabili insulti ricevuti sui social. La violenza verbale, il sessismo e l’odio non possono mai trovare spazio nel confronto politico né in un normale dibattito civile. Attacchi di questo tipo colpiscono non solo la dignità delle persone, ma anche il rispetto dovuto alle istituzioni. Di fronte a simili episodi è necessario restare uniti e condannare senza ambiguità ogni forma di intimidazione e aggressione».