Incandidabilità dopo dissesto, la Consulta: legge valida

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La Corte costituzionale salva l’incandidabilità di 10 anni per i sindaci dopo il dissesto finanziario, ma ne evidenzia i limiti. Il caso dai Comuni di Cosenza e Castrovillari

LA norma resta in piedi, ma la Corte costituzionale ne mette nero su bianco tutti i limiti. Con la sentenza numero 84, depositata ieri, la Consulta ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sull’articolo 248 del Testo unico degli enti locali, quello che prevede dieci anni di incandidabilità per gli amministratori ritenuti responsabili del dissesto finanziario di un ente.

INCANDIDABILITÀ DOPO DISSESTO, LA VICENDA



Una decisione che parte dalla Calabria e dai casi di dissesto dei Comuni di Cosenza e Castrovillari, dichiarati nel 2019. Proprio durante il procedimento davanti alla sezione calabrese della Corte dei conti, i legali di alcuni ex amministratori avevano contestato l’incostituzionalità della norma, sostenendo che la sanzione prevista dal Tuel fosse eccessivamente rigida perché identica per tutti, senza distinguere tra ruoli, responsabilità e peso effettivo avuto nel dissesto. Un ulteriore profilo di possibile incostituzionalità, secondo la difesa, riguardava inoltre la differenza di trattamento tra le diverse figure istituzionali.

La norma prevede limitazioni ampie per i sindaci ritenuti responsabili, che non potrebbero candidarsi anche a cariche come deputato, senatore o parlamentare europeo (quindi non solo locali), mentre per gli assessori le restrizioni risulterebbero più limitate. Per gli avvocati, insomma, la norma sarebbe in contrasto con gli articoli 3, 27 e 51 della Costituzione, che riguardano rispettivamente il principio di uguaglianza, il carattere personale e proporzionato delle sanzioni e il diritto di accesso alle cariche elettive. Il giudizio davanti alla Corte dei Conti era stato quindi sospeso, in attesa che ad esprimersi sull’eccezione sollevata fossero i giudizi costituzionali. L’udienza, a Roma, si è tenuta lo scorso 10 marzo.



LA SENTENZA

La Consulta non ha dichiarato incostituzionale la norma, ma nella motivazione condivide le obiezioni sollevate. I giudici costituzionali rilevano la sproporzione di una misura “fissa” che non consente di valutare la gravità concreta delle singole condotte. In altre parole, oggi la legge colpisce allo stesso modo chi ha avuto un ruolo marginale e chi invece ha avuto una responsabilità molto più pesante, senza valutare nemmeno la durata del mandato o il diverso grado di colpa. Per la Corte, però, ricondurre la norma entro i limiti della costituzionalità – la reductio ad legitimitatem – non spetta alla Consulta. Le possibili soluzioni – ridurre la durata della sanzione, renderla variabile o affidare alla Corte dei conti il potere di graduarla caso per caso – sono considerate scelte che spettano al Parlamento.



LA PARTITA SI SPOSTA IN PARLAMENTO

Di fatto, quindi, la norma rimane in vigore così com’è e il meccanismo dei dieci anni automatici continua ad applicarsi. La sentenza, però, potrebbe aprire ora la discussione politica e parlamentare. O, meglio, riaprirla, perché in passato si è già cercato, a suon di emendamenti al Milleproroghe, di modificare la norma del Testo unico. Finora, l’unico intervento approvato riguarda la modifica introdotta nel 2025 dal decreto Pubblica amministrazione, che ha escluso le sanzioni interdittive per gli amministratori ritenuti responsabili per colpa grave (e non per dolo) che abbiano approvato nei tempi previsti un piano di riequilibrio finanziario pluriennale.