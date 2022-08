Parlamentarie M5S, oggi si vota: de Raho tra i "big" con priorità

2 minuti per la lettura

OGGI, dalle 10 alle 22, si vota per le parlamentarie del M5S e tra i candidati “big” proposti da Conte agli iscritti “con criterio di priorità” c’è Federico Cafiero De Raho, già procuratore della Repubblica di Reggio Calabria e procuratore nazionale antimafia.

“Questa che segue – si legge sul sito del movimento – è la lista di 15 nominativi che, in ragione dell’esperienza maturata e dei ruoli che hanno ricoperto o ricoprono, assicureranno quella continuità di azione e di esperienza necessaria per affrontare la nuova legislatura. La proposta sarà sottoposta alla consultazione in rete degli iscritti, che potranno esprimere un parere favorevole o contrario, affinché possano essere inseriti, con criterio di priorità, nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali”.

De Raho tra i 15 nomi “prioritari” alle parlamentarie del M5S

Oltre al procuratore de Raho sono candidati alle parlamentarie del M5S Chiara Appendino, Maria Domenica Castellone, Alfonso Colucci, Sergio Costa, Livio De Santoli, Barbara Floridia, Michele Gubitosa, Ettore Antonio Licheri, Stefano Patuanelli, Riccardo Ricciardi, Roberto Scarpinato, Francesco Silvestri, Alessandra Todde e Mario Turco.

Candidati M5S, ci sono (quasi) tutti gli uscenti

Nelle scorse ore sono state pubblicate le liste degli “autocandidati” in corsa: in Calabria sono 35 per la Camera e 21 per il Senato. Gli uscenti (al netto di Misiti che aveva annunciato l’intenzione di non ricandidarsi) compaiono tutti. Anna Laura Orrico, Riccardo Tucci, Alessandro Melicchio, Elisa Scutellà partecipano al voto, riservato agli iscritti, per ottenere una ricandidatura (in posizione quanto più possibile utile) alla Camera, nell’unico collegio plurinominale della regione.

Gli altri uscenti Giuseppe Auddino ed Elisabetta Barbuto (quest’ultima quattro anni fa eletta alla Camera) corrono per il Senato.

Tra i candidati – tornando alla Camera – non manca (anzi, aprendo la pagina sul sito del Movimento è la prima dell’elenco) Vittoria Baldino, cosentina di origini ed eletta nel 2018 nel Lazio, che stavolta correrà in Calabria.

Al Senato si segnalano Vittorio Bruno (capolista del Movimento alle regionali del 2020), il docente universitario Romolo Perrotta, attivisti storici come Fabio Gambino o Rosa Bevilacqua.