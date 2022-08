L'ex Casapound Cristiano capolista in Calabria con Italexit

1 minuto per la lettura

CATANZARO – Presentate, alla Corte d’appello di Catanzaro, le liste Italexit, Popolo partite Iva, Destre unite e Forza Nuova per le prossime elezioni politiche del 25 settembre.

Capolista alla Camera di Italexit, il movimento fondato dall’ex 5Stelle Gianluigi Paragone, è Massimo Cristiano, che 5 anni fa era candidato, sempre alle politiche, con la lista di Casapound.

Il Ppa (Popolo partite Iva), al momento, ha presentato liste solo per la Camera così come Forza Nuova. Destre unite, invece, ha presentato la lista dei candidati solo per il Senato.