Elezioni, le liste depositate: Forza Italia con Mario Occhiuto, la Lega con Salvini

4 minuti per la lettura

CATANZARO – Al via la corsa alla conquista di un seggio in Parlamento. Ieri, dalle 8 alle 20, sono state infatti aperte le porte degli uffici elettorali della Corte d’appello di Catanzaro: i partiti hanno potuto così depositare le proprie liste per le politiche del prossimo 25 settembre.

A presentarsi, tuttavia, in questa prima giornata, solo i “minori” che, comunque, sono riusciti a trovare il numero di firme necessario per le candidature ( Unione Popolare con De Magistris candidato capolista alla Camera; Italexit di Paragone che schiera come capolista alla Camera Massimo Cristiano, ex di Casapound; Italia sovrana e popolare con Ingroia capolista alla Camera e dove figura nell’uninominale anche la senatrice uscente Granato; I gilet arancioni di Pappalardo; Destre Unite; Forza Nuova; Vita; il Popolo delle Partite Iva).

Per il deposito c’è possibilità di procedere fino a questa sera, poi i giochi saranno chiusi. E, di fatti, nella giornata di oggi, sono attese le presentazioni delle grandi coalizioni e di quei partiti, cioè, che solo a tarda ora, sempre ieri, sono riusciti a trovare la quadra.

Forza Italia, che ha ufficializzato le candidature nella tarda serata di ieri, questa mattina ha depositato. Ecco lo schema: capilista Mario Occhiuto e Giuseppe Mangialavori, rispettivamente al Senato e alla Camera. E nessuna calata dall’alto nel partito di Silvio Berlusconi, al contrario di quanto la compagine regionale temeva. Nel proporzionale di Palazzo Madama, l’ex sindaco di Cosenza è seguito da Maria Tripodi, Giacomo Crinò e Carmela Pedà. Per quanto riguarda invece il listino di Montecitorio, al coordinatore regionale del partito che, già ieri, si è detto «felice e orgoglioso di correre alla Camera», seguono Fulvia Caligiuri, Sergio Torromino e Gelsomina Vono. In riferimento ai collegi uninominali Camera il quadro, infine, è il seguente: Andrea Gentile (Cosenza-Tirreno); Francesco Cannizzaro (Reggio Calabria – Locri); Giovanni Arruzzolo (Vibo-Gioia Tauro).

Quadra trovata anche nel partito di Giorgia Meloni. Le liste sono state presentate, non a caso, in tarda mattinata. Gli schieramenti di Fratelli d’Italia ufficializzano quanto scritto precedentemente: nel proporzionale Wanda Ferro correrà come numero uno alla Camera, mentre l’assessore regionale al Turismo Fausto Orsomarso al Senato. La deputata uscente, coordinatrice regionale del partito, correrà anche nell’uninominale, per il collegio di Catanzaro. Per il Senato Nord la vera novità è Ernesto Rapani che, appunto, viene candidato nel maggioritario. Tornando al collegio plurinominale Camera, Ferro sarà seguita dall’ex europarlamentare Antoniozzi, poi Eugenia Roccella e in ultimo il sindaco di Locri Giovanni Calabrese. Circa, infine, il plurinominale Senato: dopo Orsomarso, Cusumano, La Gamba e Bottaro.

Questa mattina ha presentato la lista anche Italia Viva-Azione, ma i candidati sono quelli comunicati nei giorni scorsi, con i capilista Maria Elena Boschi alla Camera e Scionti al Senato. Nel dettaglio. Collegio plurinominale Camera: Maria Elena Boschi, Ernesto Magorno, Carla Capocasale, Giuseppe Ruffo. Collegio plurinominale Senato: Fabio Scionti, Daniela Ventura, Giovanni Parisi, Daniela Rotella. Collegi uninominali Camera: Domenico Mazza (Corigliano Rossano-Crotone), Annunziata Paese (Cosenza città – Tirreno), Francesco Mauro (Catanzaro e provincia), Maria Soccorsa Galati (Vibo- Piana Gioia Tauro), Giovanni Latella (Reggio provincia e Locride). Collegi uninominali Senato: Daniela Ventura (Cosenza-Crotone), Agostino Siviglia (Catanzaro, Vibo, Reggio).

Stamattina è arrivata anche la Lega, che conferma le indiscrezioni dei giorni scorsi. Matteo Salvini correrà al Senato da capolista nel proporzionale, a seguire Tilde Minasi, Fausto De Angelis e Caterina Capponi. Alla Camera, capolista Simona Loizzo, seguita da Giacomo Saccomanno, Maria Carmela Iannini e Nicola Daniele. Per gli uninominali: Domenico Furgiuele correrà alla camera nel collegio Corigliano Rossano-Crotone; Tilde Minasi al Senato nel collegio Calabria Sud.

Non ha ancora depositato Noi Moderati, nella coalizione di centrodestra, che però ieri ha chiuso il cerchio, indicando Foti e Bevilacqua, rispettivamente come candidati capilista di Camera e Senato.

Della coalizione di centrosinistra ha depositato le liste, sempre questa mattina, +Europa. Camera: Dorina Bianchi, Gianfranco Librandi, Ilaria Donato, Antonio Nucera. Senato: Valerio Federico, Valentina Cosimati, Antonio Casella. Uninominale: Giovanni Papasso (01), Vittorio Pecoraro (02), Giuseppina Iemma (03), Domenico Donato Battaglia (04), Dalila Nesci (05).

Anche il Movimento Cinque Stelle ha depositato questa mattina, dopo aver già reso noti i candidati del proporzionale – Federico Cafiero de Rahio numero uno alla Camera e Roberto Scarpinato al Senato. Per gli uninominali Camera: Vittoria Baldino (Corigliano Rossano-Crotone), Anna Laura Orrico (Cosenza città – Tirreno), Elisa Scutellà (Catanzaro e provincia), Riccardo Tucci (Vibo Piana Gioia Tauro), Fabio Foti (Reggio provincia e Locride). Uninominale Senato: Maria Saladino (Cosenza Crotone), Giuseppe Auddino (Catanzaro Vibo Reggio).

Il Pd in tarda mattinata deposita le liste al Senato. Tutto secondo i piani. Collegio plurinominale: Nicola Irto, Carolina Girasole, Italo Reale, Maria Teresa Esposito. Uninominale: Francesca Dorato, Francesco Pitaro. Arriva il deposito anche per Europa Verde-Sinistra Italiana. Collegio plurinominale Camera: Filippo Sestito, Giusy Elisa Romano, Roberto Caligiuri, Elisabetta Treccozzi. Collegio plurinominale Senato: Orlando Amodeo, Maria Francesca Lucanto, Gerardo Pontecorvo, Francesca Agata Polimeni.

Pd CAMERA per il proporzionale: 1 Nico Stumpo; 2 Vincenza Bruno Bossio; 3 Carlo Guccione; 4 Lidia Vescio. Per maggiore precisione, ripetiamo i candidati all’uninominale Camera: U1Giovanni Papasso; U2 Vittorio Pecoraro; U3 Giusi Iemma; U4 Dalila Nesci; U5 Domenico Battaglia.

Depositata anche la lista di Impegno Civico che schiera Luigi Di Maio come Capolista alla Camera. Subito dopo il ministro nel listino proporzionale c’è Dalila Nesci, che, come detto, corre pure per il centrosinistra nel collegio Vibo-Piana Gioia Tauro. Capolista al Senato per Ic è Pino D’Ippolito.