Comunali, affluenza in netto calo in tutta la Calabria

Domenica 25 maggio, primo giorno di voto, per il rinnovo delle amministrazioni comunali in diversi comuni della Calabria si conferma il trend negativo relativo dell’affluenza, ferma al 47%

Prima giornata di voto, domenica 25 maggio, per il rinnovo delle amministrazioni comunali di diciassette Comuni in Calabria. In totale alle ore 23 ha votato il 47,71% degli aventi diritto, nella scorsa tornata il dato era del 56,75%, anche se c’è da dire che in quella occasione si votò in un solo turno e anche per le Europee.

COMUNALI, AFFLUENZA



I due Comuni più importanti: Rende e Lamezia Terme hanno registrato un’affluenza rispettivamente del 51,90% (elezione precedente 70,96) e del 46,25% (precedente 54,99).

ELETTO MATEMATICAMENTE IL SINDACO DI CROPANI

Da segnalare, a voto in corso, l’elezione matematica a sindaco di Cropani di Raffaele Mercurio e a Melito Porto Salvo di Tito Nastasi. Una sola lista, infatti, quella in corsa dopo l’esclusione di “Cropani Futura” con candidata Daniela Rodolà e “L’onda del riscatto” guidata da Patrizia Crea a Melito. L’affluenza nei due comuni ha già superato il 40%.

COMUNALI NEL CATANZARESE

L’affluenza nei comuni del Catanzarese è questa: Cropani 56,37 (precedente 73,9), Jacurso 37,39% (precedente 51,71), Maida 48,93% (precedente 55,18), Petronà 53,16 (precedente 55,06).



AFFLUENZA NEL COSENTINO

In provincia di Cosenza affluenza al 47,30 (precedente 59,12) a Cassano allo Ionio, Cetraro 40,42 (precedente 43,65), Paola 49,13 (precedente 63,51) e Scalea dove l’affluenza è più alta rispetto alla tornata elettorale precedente 44,59% rispetto al 41,90 di cinque anni fa.

IL DATO DEL CROTONESE



Nel crotonese affluenza al 54,44% (precedente 66,21) a Isola Capo Rizzuto, a Melissa invece è andato a votare il 44,46% dei votanti (precedente 54,01).

COMUNALI NEL REGGINO

Nel Reggino affluenza al 44,73% per Marina di Gioiosa Jonica (precedente 45,78), 43,02% a Melito Porto Salvo (41,29 la precedente), a San Lorenzo ha votato il 39,36% degli aventi diritto (precedente 37,89), Scilla 43,61 (precedente 41,51).



SPADOLA, NEL VIBONESE

Infine il Vibonese con il solo Comune di Spadola al voto dove ha partecipato il 59,28% (precedente 64,87%).

Oggi, lunedì 26 maggio si vota fino alle ore 15.