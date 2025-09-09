VIDEO – Se il candidato presidente Tridico dimentica due province calabresi

1 minuto per la lettura

Sta facendo discutere la clamorosa gaffe che ha visto protagonista il candidato presidente della Regione Calabria per il Centrosinistra, Pasquale Tridico. Nel corso della trasmissione televisiva Perfidia, infatti, Tridico ha voluto difendersi dagli attacchi che spesso gli vengono rivolti riguardo il fatto che da anni è lontano dalla Calabria per via delle sue attività professionali.

Attacchi giudicati ingenerosi dallo stesso Tridico che per difendersi ha replicato alla conduttrice Antonella Grippo come egli abbia piena conoscenza della realtà calabrese mettendo in luce a dimostrazione di ciò come per lui sia naturale parlare in dialetto calabrese. A questo punto però arriva lo scivolone che non ti aspetti (GUARDA IL VIDEO) perché per rafforzare il concetto Tridico aggiunge di essere capace di parlare nel dialetto delle TRE province calabresi.

Peccato che dal 1992 le province in Calabria non siano più tre ma cinque. In quell’anno infatti vennero ridisegnate le geometrie istituzionali calabresi con la nascita delle province di Crotone e Vibo Valentia poi entrate effettivamente in funzione nel 1995 ossia esattamente 30 anni fa.