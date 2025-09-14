Regionali in Calabria, Tridico, «Oggi in Calabria un buco nero»

2 minuti per la lettura

Pasquale Tridico, candidato presidente per il centrosinistra in Calabria, ospite della Festa dell’Avanti a Bologna, «saremo impegnati sulla sanità, sul lavoro, sul reddito, sulle infrastrutture di collegamento tra le aree interne, nel Mezzogiorno».

«La bella notizia è che in Calabria, così come in altre regioni, stiamo portando avanti una battaglia per il lavoro, per il lavoro dignitoso con il salario minimo, per il reddito di dignità che in qualche modo rimedi alla riforma scellerata che la Meloni ha fatto sul reddito di cittadinanza». Così in un intervento video alla Festa dell’Avanti a Bologna Pasquale Tridico, candidato presidente per il centrosinistra in Calabria. «Saremo impegnati sulla sanità, sul lavoro, sul reddito, sulle infrastrutture di collegamento tra le aree interne, nel Mezzogiorno, nel Mezzogiorno che vogliamo federato».

TRIDICO: «SIAMO IMPEGNATI IN UNA GRANDE BATTAGLIA»

«Sono contento di dare il mio saluto da un’area interna della Calabria, siamo impegnati in una grande battaglia insieme, insieme col Partito Socialista – continua Pasquale Tridico – insieme con tutti voi dell’area riformista, insieme con l’Avanti, che tradizionalmente qui in Calabria ha costituito anche una speranza nei decenni scorsi». Al riguardo, ha osservato il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio, «con Tridico, con il presidente Conte, con l’intera coalizione faremo un ottimo lavoro. È il metodo che ci piace: insieme, uniti sulle idee e le cose da fare, capaci di dare spazio a più voci».

DALLA CALABRIA È PARTITO UN GRANDE LABORATORIO RIFORMISTA

«Dalla Calabria è partito, prima degli altri, un grande laboratorio, un laboratorio riformista, socialdemocratico, socialista, un laboratorio di nuove idee, per noi un laboratorio progressista. Il Movimento 5 Stelle è a fianco di questo progetto, qui in Calabria lo guida, vogliamo essere protagonisti insieme a voi tutti».

TRIDICO: «SIAMO AFFOSSATI DALLA MANCANZA DI TUTTI»

«Io – ha aggiunto Tridico – che in Campania con Fico, in Puglia con De Caro e in Calabria con Tridico riusciremo a ricollegare questo Sud. Un Mezzogiorno federato è la nostra idea di Stato, di uno Stato sociale».

«Oggi qui – è un buco nero, non c’è una primavera, la primavera che pure in altre regioni abbiamo avuto, in Puglia, in Campania: Napoli è viva, qui è un buco nero – conclude Tridico – Siamo affossati dalla mancanza di tutto: la sanità è allo sfascio, le aree interne, così come i grandi centri, sono affollati di persone in cerca di un diritto negato. Tutto questo, anche per voi che credete, ma anche noi, in un’idea socialista, in un’idea diversa, di sviluppo, deve cambiare».