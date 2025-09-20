Regionali Calabria: sondaggi, Occhiuto si conferma in vantaggio

3 minuti per la lettura

Verso le elezioni regionali in Calabria: anche gli ultimi sondaggi vedono in vantaggio Occhiuto, secondo Tridico e in coda Toscano. Ancora polemiche dal centrosinistra

I nuovi sondaggi diffusi sulle elezioni regionali – probabilmente anche gli ultimi, visto che siamo prossimi alla scadenza dei quindici giorni dal voto – confermano la tendenza fin qui registrata dagli istituti demoscopici, con il presidente uscente Roberto Occhiuto in vantaggio sullo sfidante Pasquale Tridico.

Qui accanto, nell’infografica, vi proponiamo una sintesi dei risultati delle rilevazioni diffuse dall’avvio della campagna elettorale, con la presentazione delle liste.

Quasi tutti gli istituti convergono nell’assegnare a Occhiuto la vittoria alle regionali del 5 e 6 ottobre prossimi con una percentuale che si aggira tra il 53 e il 55%. Dietro di lui Tridico tra il 44 e il 46% e Toscano intorno all’1%.

Si discostano da questo dato, i sondaggi di Swg e Termometro politico, l’ultimo ad essere pubblicato in ordine di tempo. Swg vede Occhiuto volare verso percentuali più generose, in una forchetta che va dal 57 al 61%, con Tridico dietro tra il 38 e il 42%. Termometro politico registra una forbice, per ciascun candidato, con una maggiore oscillazione e offre maggiori speranze a chi insegue. Qui Occhiuto vede un consenso che varia tra il 48 e il 54%, mentre Tridico sta tra il 42,5 e il 48,5%, miglior risultato per lui (nel valore massimo) nei sondaggi fin qui diffusi. Anche Toscano va meglio nella rilevazione di Termometro Politico, con una forbice che oscilla tra il 2 e il 5%. Nella giornata di ieri era stato diffuso il sondaggio di Tecnè per Dire. Qui un risultato ‘secco’ che fotografa Occhiuto al 55%, Tridico al 44 e Toscano all’1.

SONDAGGI: OCCHIUTO IN VANTAGGIO ALLE REGIONALI CALABRIA SECONDO IPSOS E FRATELLI D’ITALIA PRIMO PARTITO

Il Corriere della Sera ha pubblicato ieri il sondaggio commissionato a Ipsos di Nando Pagnoncelli. Anche in questo caso Occhiuto vede il bis, con un consenso del 53,6%, con Tridico che si fermerebbe al 45,3. Il sondaggio conferma che per la maggioranza dei calabresi (oltre tre quarti) il tema più preoccupante è la sanità, seguita dal lavoro (53%). A fronte di questi dati – rileva Pagnoncelli – l’operato di Occhiuto viene giudicato comunque positivo dalla maggioranza relativa degli elettori (48%), mentre resta critico il 44%. Anche tra gli elettori indecisi (qui il 16%, in altri sondaggi si era arrivati al 24%) prevale però l’apprezzamento per il presidente uscente (62%). L’astensionismo resta significativo: Ipsos stima l’affluenza al 44%, Tecné tra il 42 e il 46 (l’analisi del dato effettivo, in ogni caso, è resa più complessa dall’alto numero di fuorisede calabresi e iscritte all’Aire, che non tornano a votare).

Ipsos ha stimato anche le liste. Nel centrodestra si segnala Fratelli d’Italia primo partito (secondo il sondaggio) con il 16,6%, seguita da Forza Italia con il 16. Il partito di Tajani può però sommarsi – in tutto o buona parte – anche il dato delle liste Forza Azzurri (5,8%) e Occhiuto presidente (6,5). Molto bassa la Lega con il 3,6% (nel 2021 prese l’8), mentre BiDiMedia, ad esempio, l’aveva stimata al 4,6%. A sinistra il primo partito risulta il Pd con il 15%, seguito dal M5s con il 10%. Avs sarebbe al 4,9.

POLEMICA ORRICO-CAPUTO

Era successo a fine agosto con il sondaggio Emg, capita ora con Swg. Il dato è contestato dal centrosinistra, perché l’istituto in passato ha avuto una commessa dalla Regione. «Deve essere certo – dice la deputata M5s Anna Laura Orrico – una fortuita coincidenza ma è utile, anzi, necessario che i calabresi conoscano anche queste dinamiche, ovvero di come vengano impiegati i loro soldi e che utilizzo sottile ne possa essere fatto». «Tutti i sondaggi confermano un ampio margine. Orrico ha sindrome del complotto, faccia scorta di Maalox in vista del 6 ottobre» la replica di Pierluigi Caputo, candidato in ‘Occhiuto presidente’. A supporto di Orrico, interviene Giuseppe Giorno, candidato M5s. «Linguaggio triviale e tracotante» replica a Caputo.