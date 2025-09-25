X
Speciale elezioni in Calabria, Forum con Pasquale Tridico

25 Settembre 2025

Elezioni Regionali in Calabria 5-6 ottobre 2025, pasquale tridico, Video
Elezioni Regionali Calabria 2025, il VIDEO del Forum tenutosi nella redazione di Castrolibero de L’Altravoce Il Quotidiano con Pasquale Tridico candidato alla Presidenza della Regione Calabria per il centrosinistra

I giornalisti dell’edizione calabrese de l’Altravoce Il Quotidiano incontrano nella redazione di Castrolibero Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per lo schieramento di Centrosinistra alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025. L’esponente del campo largo ha risposto alle domande sul programma elettorale e non solo poste dal direttore responsabile de L’Altravoce, Il Quotidiano, Massimo Razzi, e dai giornalisti Valerio Panettieri, Maria Francesca Fortunato e Filippo Veltri. Nel corso del Forum Tridico ha affrontato i temi caldi del dibattito politico che sta caratterizzando la campagna per le elezioni regionali fornendo la propria ricetta per i problemi della Regione, dalla sanità al lavoro passando per la valorizzazione della cultura e dei beni culturali.

