Regionali Calabria, l’endorsment di Heather Parisi a Toscano

La showgirl americana, naturalizzata italiana, Heather Parisi fa capolino nella campagna elettorale calabrese con un inaspettato sostegno al candidato Francesco Toscano

NELLA campagna elettorale calabrese irrompe anche Heather Parisi che su X fa il suo endorsment: «Il mio legame alla Calabria, terra delle mie origini, è profondo. In politica ho sempre preferito le idee ai partiti. In un’elezione amministrativa, però, ciò che conta veramente è la persona e non ho dubbi su chi voterei. Apprezzo le sue idee, la sua estraneità alla politica tradizionale, ma soprattutto il suo coraggio di essere uomo libero. Francesco Toscano, da calabrese, di te posso andare fiera».

IL CANDIDATO PRESIDENTE FRANCESCO TOSCANO

Francesco Toscano, classe ’79, di Gioia Tauro, corre da outsider in questa campagna elettorale per le regionali in Calabria, in cui è candidato presidente per Democrazia sovrana e popolare. Partito che ha contribuito a fondare nel 2024, insieme a Marco Rizzo, ex Pc, e che come lista aveva esordito alle Politiche del 2022.

Toscano, avvocato e giornalista – un trascorso da assessore alla Cultura a Gioia Tauro nel periodo 2015/2016 – dirige il canale youtube VisioneTv, che conta 200mila iscritti e si presenta come uno spazio nato per andare oltre l’informazione mainstream.