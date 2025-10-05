Regionali Calabria, Roberto Occhiuto vota assieme ai figli

1 minuto per la lettura

Il presidente uscente della Calabria, Roberto Occhiuto, al seggio per il voto alle elezioni regionali assieme ai suoi figli

Roberto Occhiuto, governatore uscente della Calabria che punta a un secondo mandato, ha votato questa mattina nel suo seggio di competenza alle elezioni regionali. Lo ha annunciato lo stesso candidato del centrodestra con un post su Facebook, accompagnato da una foto che lo mostra – insieme con i figli, Angelica e Marco, – mettere la scheda nell’urna.

“Ho votato assieme ai miei ragazzi. Buon voto a tutti. Viva la Calabria!», si legge nel post.