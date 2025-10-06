Regionali Calabria, Tridico ammette la sconfitta: “Complimenti a Occhiuto”

1 minuto per la lettura

Pasquale Tridico ammette la sconfitta e fa i complimenti ad Occhiuto oramai vincitore delle elezioni regionali in Calabria

“Ho telefonato il presidente Occhiuto per fare i miei più sinceri complimenti e le congratulazioni per questa vittoria”. Peste le prime parole di Pasquale Tridico che ammette la sconfitta e spera “per il bene dei calabresi che possa (Occhiuto; ndr) governare al meglio, per risolvere tanti problemi che abbiamo in Calabria: dalla sanità alle infrastrutture”.

Parla in conferenza stampa dall’hotel di Rende, in provincia di Cosenza, dove ha atteso i primi exit poll che lo hanno dato sconfitto con il 36% contro il 58,5% di Occhiuto.

“È stata una battaglia vera, è stata una battaglia intensa, breve, molto breve. Le dimissioni di Occhiuto ci hanno colti di sorpresa – prosegue Tridico – ma il centrosinistra e il campo progressista ha dato una risposta vera. Ringrazio tutte le forze progressiste e il Centrosinistra per aver indicato la mia candidatura” (0:55) Ringrazio innanzitutto Annalaura Orrico, Nicola Irto, Bonelli e Fratoianni di AVS e i loro segretari regionali. Ringrazio la Casa Riformista con i riformisti calabresi che hanno dato vita a questa configurazione. Ringrazio tutti i candidati della mia lista che a poco tempo, ad agosto, hanno accettato la candidatura e abbiamo raccolto firme che sembrava solo impossibile raccogliere ad agosto. Perché questa è stata una campagna elettorale causata, come abbiamo più volte detto in modo opportunistico, da Occhiuto ad agosto nella speranza di trovarci impreparati”.