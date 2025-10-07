Regionali in Calabria 2025, ecco gli eletti in consiglio regionale

INDICE DEI CONTENUTI
Individuati, al termine delle operazioni di scrutinio, i 30 consiglieri regionali eletti: ecco chi siederà tra i seggi del Consiglio Regionale della Calabria per i prossimi 5 anni
Giunge a tarda notte il completamento delle operazioni di scrutinio anche perché, per la Circoscrizione Nord, l’individuazione ufficiosa degli eletti è rimasta sospesa per circa un’ora per la verifica di alcune delle preferenze attribuite. Tuttavia, ricordando, comunque, che si tratta di una assegnazione non definitiva, è possibile determinare la composizione del nuovo Consiglio Regionale che affiancherà il neo rieletto presidente della Regione, Roberto Occhiuto.
Complessivamente i seggi che compongono il Consiglio Regionale sono 30 di cui 20 assegnati alla coalizione vincente, il Centrodestra a sostegno di Roberto Occhiuto, e 10 assegnati alla coalizione di centrosinistra a sostegno di Pasquale Tridico. Nessun seggio è assegnato al terzo candidato in corsa, ossia Francesco Toscano. Per quanto riguarda la coalizione di Centrosinistra uno dei seggi è assegnato al candidato presidente sconfitto alle elezioni ossia, nel caso specifico, Pasquale Tridico.
GLI ELETTI NEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
Dei trenta seggi disponibili 14 risultano assegnati nella Circoscrizione Nord, 8 nella Circoscrizione Centro e, infine, 7 nella Circoscrizione Sud. Sotto il profilo politico, invece, nella maggioranza Forza Italia conquista 7 seggi, la lista Occhiuto Presidente e Fratelli d’Italia ne conquistano 4 a testa, la Lega 3, Noi Moderati 2. Nel Centrosinistra, invece, 4 seggi vanno al Partito Democratico, 2 alla lista Tridico Presidente, 1 al Movimento Cinquestelle, 1 alla lista dei Democratici progressisti e 1 alla lista della Casa Riformista. L’ultimo seggio disponibile, come detto spetta a Pasquale Tridico. Riepilogata la situazione, quindi, vediamo chi è risultato eletto secondo quanto reso pubblico dalla piattaforma Eligendo del ministero dell’Interno.
Consiglieri di Maggioranza
- Gianluca Gallo (Forza Italia) Circoscrizione Nord
- Pasqualina Straface (Forza Italia) Circoscrizione Nord
- Elisabetta Santoianni (Forza Italia) Circoscrizione Nord
- Pierluigi Caputo (Occhiuto Presidente) Circoscrizione Nord
- Rosaria Succurro (Occhiuto Presidente) Circoscrizione Nord
- Angelo Brutto (Fratelli d’Italia) Circoscrizione Nord
- Luciana Di Francesco (Fratelli d’Italia) Circoscrizione Nord
- Orlandino Greco (Lega) Circoscrizione Nord
- Riccardo Rosa (Noi Moderati) Circoscrizione Nord
- Sergio Ferrari (Forza Italia) Circoscrizione Centro
- Marco Polimeni (Forza Italia) Circoscrizione Centro
- Emanuele Ionà (Occhiuto Presidente) Circoscrizione Centro
- Antonio Montuoro (Fratelli d’Italia) Circoscrizione Centro
- Filippo Mancuso (Lega) Circoscrizione Centro
- Vito Pitaro (Noi Moderati) Circoscrizione Centro
- Salvatore Cirillo (Forza Italia) Circoscrizione Sud
- Domenico Giannetta (Forza Italia) Circoscrizione Sud
- Giuseppe Mattiani (Lega) Circoscrizione Sud
- Giovanni Calabrese (Fratelli d’Italia) Circoscrizione Sud
- Giacomo Pietro Crinò (Occhiuto Presidente) Circoscrizione Sud
Consiglieri di Minoranza
- Pasquale Tridico
- Rosellina Madeo (Partito Democratico) Circoscrizione Nord
- Ferdinando Laghi (Tridico Presidente) Circoscrizione Nord
- Elisa Scutellà (Movimento 5 Stelle) Circoscrizione Nord
- Francesco De Cicco (Democratici Progressisti) Circoscrizione Nord
- Filomena Greco (Casa Riformista) Circoscrizione Nord
- Ernesto Alecci (Partito Democratico) Circoscrizione Centro
- Vincenzo Bruno (Tridico Presidente) Circoscrizione Centro
- Giuseppe Ranuccio (Partito Democratico) Circoscrizione Sud
- Giuseppe Falcomatà (Partito Democratico) Circoscrizione Sud
