Regionali in Calabria 2025, ecco gli eletti in consiglio regionale

Individuati, al termine delle operazioni di scrutinio, i 30 consiglieri regionali eletti: ecco chi siederà tra i seggi del Consiglio Regionale della Calabria per i prossimi 5 anni

Giunge a tarda notte il completamento delle operazioni di scrutinio anche perché, per la Circoscrizione Nord, l’individuazione ufficiosa degli eletti è rimasta sospesa per circa un’ora per la verifica di alcune delle preferenze attribuite. Tuttavia, ricordando, comunque, che si tratta di una assegnazione non definitiva, è possibile determinare la composizione del nuovo Consiglio Regionale che affiancherà il neo rieletto presidente della Regione, Roberto Occhiuto.

Complessivamente i seggi che compongono il Consiglio Regionale sono 30 di cui 20 assegnati alla coalizione vincente, il Centrodestra a sostegno di Roberto Occhiuto, e 10 assegnati alla coalizione di centrosinistra a sostegno di Pasquale Tridico. Nessun seggio è assegnato al terzo candidato in corsa, ossia Francesco Toscano. Per quanto riguarda la coalizione di Centrosinistra uno dei seggi è assegnato al candidato presidente sconfitto alle elezioni ossia, nel caso specifico, Pasquale Tridico.

GLI ELETTI NEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Dei trenta seggi disponibili 14 risultano assegnati nella Circoscrizione Nord, 8 nella Circoscrizione Centro e, infine, 7 nella Circoscrizione Sud. Sotto il profilo politico, invece, nella maggioranza Forza Italia conquista 7 seggi, la lista Occhiuto Presidente e Fratelli d’Italia ne conquistano 4 a testa, la Lega 3, Noi Moderati 2. Nel Centrosinistra, invece, 4 seggi vanno al Partito Democratico, 2 alla lista Tridico Presidente, 1 al Movimento Cinquestelle, 1 alla lista dei Democratici progressisti e 1 alla lista della Casa Riformista. L’ultimo seggio disponibile, come detto spetta a Pasquale Tridico. Riepilogata la situazione, quindi, vediamo chi è risultato eletto secondo quanto reso pubblico dalla piattaforma Eligendo del ministero dell’Interno.

Consiglieri di Maggioranza

Gianluca Gallo (Forza Italia) Circoscrizione Nord Pasqualina Straface (Forza Italia) Circoscrizione Nord Elisabetta Santoianni (Forza Italia) Circoscrizione Nord Pierluigi Caputo (Occhiuto Presidente) Circoscrizione Nord Rosaria Succurro (Occhiuto Presidente) Circoscrizione Nord Angelo Brutto (Fratelli d’Italia) Circoscrizione Nord Luciana Di Francesco (Fratelli d’Italia) Circoscrizione Nord Orlandino Greco (Lega) Circoscrizione Nord Riccardo Rosa (Noi Moderati) Circoscrizione Nord Sergio Ferrari (Forza Italia) Circoscrizione Centro Marco Polimeni (Forza Italia) Circoscrizione Centro Emanuele Ionà (Occhiuto Presidente) Circoscrizione Centro Antonio Montuoro (Fratelli d’Italia) Circoscrizione Centro Filippo Mancuso (Lega) Circoscrizione Centro Vito Pitaro (Noi Moderati) Circoscrizione Centro Salvatore Cirillo (Forza Italia) Circoscrizione Sud Domenico Giannetta (Forza Italia) Circoscrizione Sud Giuseppe Mattiani (Lega) Circoscrizione Sud Giovanni Calabrese (Fratelli d’Italia) Circoscrizione Sud Giacomo Pietro Crinò (Occhiuto Presidente) Circoscrizione Sud

Consiglieri di Minoranza