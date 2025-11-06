Prima “Giunta” dell’Occhiuto bis: bilancio e cabina di regia per la cultura

2 minuti per la lettura

Prima riunione oggi – 6 novembre 2025 – per la nuova Giunta dell’Occhiuto bis. Tra i provvedimenti approvati il bilancio consolidato e l’istituzione della Cabina di regia delle visioni culturali

La nuova Giunta dell’Occhiuto bis ha tenuto oggi – 6 novembre 2025 – la sua prima riunione in Cittadella. All’ordine del giorno alcune pratiche di bilancio in scadenza, ma anche uno dei primi atti del nuovo programma del presidente rieletto: una Consulta della cultura.

La denominazione è la Cabina di regia delle visioni culturali. L’obiettivo è «rafforzare le politiche a sostegno della cultura adottando un modello che metta a sistema azioni integrate di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, partendo dal presupposto che la cultura va considerata come fattore trasversale di sviluppo, benessere e cittadinanza attiva». La Cabina si comporrà di esperti di comprovata competenza ed esperienza e sarà presieduta dal presidente della Giunta.

VIA LIBERA AL BILANCIO CONSOLIDATO

Su indicazione dell’assessore Marcello Minenna, la Giunta ha approvato i rendiconti d’esercizio, anno 2024, dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ArPal), dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Arcea) e dell’Azienda Calabria Verde.

In linea con il grande risultato di un avanzo di bilancio regionale di circa 55 milioni di euro, è stato, poi, adottato il bilancio consolidato dell’anno 2024 della Regione Calabria e approvato il progetto di legge sul rendiconto generale e sul rendiconto consolidato per l’esercizio finanziario 2024 da inviare per l’approvazione al Consiglio regionale.

Ora si lavorerà al bilancio di previsione 2025, di gran lena, per approvarlo entro fine anno ed evitare l’esercizio provvisorio. «Ci riusciremo – ha detto Occhiuto – nonostante il ritardo con cui c’è stata la proclamazione. Fu così anche nel 2021 e non andammo in esercizio provvisorio, non succederà neanche ora. Abbiamo più esperienza, siamo una squadra rodata».

APPROVATO IL REGOLAMENTO SUI PRODOTTI DE.CO.

Infine, con un atto deliberativo dell’assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo, la Giunta ha approvato, il Regolamento regionale sui prodotti De.Co. (Denominazione Comunale di origine) che disciplina l’iscrizione al registro regionale. Il registro si compone di due distinte sezioni. Una relativa ai prodotti De.Co. riconosciuti dal Comune. L’altra dedicata ai soggetti di diritto pubblico e privato, in forma individuale o collettiva, che effettuano le produzioni tradizionali a denominazione comunale. Decorsi tre mesi dall’entrata in vigore del regolamento i Comuni possono presentare istanza di iscrizione nel registro dei prodotti già riconosciuti.