Contributi ai porti calabresi, emendamento Furgiuele dichiarato inammissibile

UN contributo straordinario di 500mila euro per Roccella e di 110mila euro, ciascuno, per i comuni di Crotone, Reggio Calabria, Isola di Capo Rizzuto, Siderno, Stilo e Ardore. Era (il passato è d’obbligo) la proposta di emendamento presentata dal deputato della Lega Domenico Furgiuele al disegno di legge di conversione del decreto flussi. Furgiuele, giovedì 26 gennaio, si era mostrato ottimista. «Verranno erogati una serie di contributi in favore dei comuni costieri interessati. Un piccolo grande aiuto che la nostra amata Calabria attendeva» ha detto in una nota.

Nel frattempo i lavori in commissione – il ddl è all’esame di Affari costituzionali e Trasporti, riunite – prendevano un’altra piega. L’emendamento era stato dichiarato inammissibile perché «non strettamente attinente» alle materie del decreto. La Lega ha presentato ricorso, ma è stato respinto.

«Il regime di ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge è stabilito dal comma 7 dell’articolo 96-bis del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative ai decreti-legge all’esame della Camera, che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto degli stessi decreti, nonché dalla prassi consolidatasi sin dalla XII legislatura» ha ribadito nella seduta di giovedì Nazario Pagano, presidente della commissione Affari Costituzionali.

Nel corso del dibattito la Lega ha rinnovato le proprie obiezioni. Il deputato Igor Iezzi ha ribadito «la propria perplessità sulla dichiarazione di inammissibilità e sull’esito dei ricorsi» evidenziando «come le presidenze non abbiano chiarito le motivazioni che le hanno portate a confermare l’inammissibilità in particolare dell’emendamento Furgiuele 1.038 recante contributi a specifici comuni per far fronte agli sbarchi di migranti. Ritiene che la valutazione dei ricorsi sia stata effettuata con un po’ di superficialità e si riserva un approfondimento su quanto testé dichiarato dalla presidenza».

Il presidente Pagano ha tirato dritto: «Le considerazioni svolte in ordine alla conferma dell’inammissibilità delle proposte emendative devono intendersi riferite anche alla proposta emendativa Furgiuele 1.038, relativa ai contributi da destinare ai porti di sbarco di una specifica regione».