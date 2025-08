Regione Calabria, Occhiuto firma le sue dimissioni

1 minuto per la lettura

Roberto Occhiuto firma la lettera di dimissioni: “Continuerò a prendermi cura della Regione fino al giorno delle elezioni”

Arriva ancora una volta con un post sui social la notizia della firma ufficiali delle dimissioni di Roberto Occhiuto, oramai ex presidente della Regione Calabria.

Mostra la lettera nella foto che accompagna le sue parole e conferma: “Ho firmato la lettera di dimissioni”.

Poi continua: “Oppositori, sciacalli e odiatori hanno tifato continuamente per il fallimento della Calabria, e non solo per bloccare me. Adesso sceglieranno i calabresi se il nostro lavoro dovrà proseguire o meno”. Roberto Occhiuto infatti, all’annuncio delle sue dimissioni aveva specificato della futura candidatura alle prossime elezioni regionali, sottolineando che “saranno i calabresi a scegliere”.

A dimissioni ufficializzate, l’ex governatore comunque rassicura: “Continuerò personalmente e insieme alla mia Giunta – così come prevede l’articolo 33 dello Statuto – a prendermi cura della Regione fino al giorno delle elezioni”.

E conclude: “Voglio bene ai calabresi che hanno creduto in me. Ho lavorato e continuerò a farlo anche per quelli che non ci hanno creduto. Viva chi ama la Calabria”.