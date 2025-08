2 minuti per la lettura

Si terrà dopodomani (8 agosto 2025) l’ultima seduta del Consiglio regionale, dopo le dimissioni del presidente Occhiuto. In quella data il presidente del Consiglio Mancuso congederà i consiglieri e l’assise sarà sciolta. Si va verso il voto il 12 ottobre

Il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso ha comunicato oggi pomeriggio (6 agosto 2025) alla conferenza dei capigruppo di aver fissato per dopodomani, 8 agosto, la data dell’ultimo Consiglio regionale. In quella seduta, Mancuso congederà i consiglieri e l’assise sarà sciolta, secondo quanto prevede la norma in caso di dimissioni del governatore.

L’opposizione ha protestato, durante la riunione, ma Mancuso ha precisato che si trattata di un’informativa in questo caso e che non c’erano insomma margini di trattativa. La normativa lascia a lui la convocazione della seduta di ‘congedo’. Nessuna lamentela dal centrodestra, benché i malumori per questo voto anticipato – almeno a sentire ‘radio Consiglio’ – non manchino.

Se la seduta di venerdì dovesse andare deserta, Mancuso ha fatto sapere che continuerà a convocare il Consiglio a oltranza, nei giorni successivi.

Nel corso della seduta, i consiglieri potranno prendere la parola sulla questione del momento – le dimissioni del presidente Occhiuto – per non più di cinque minuti.

ELEZIONI IN CALABRIA, L’INTENZIONE È VOTARE IL 12 OTTOBRE

Congedato il Consiglio, si avvierà l’iter per arrivare alle urne, con l’indizione delle nuove elezioni che devono tenersi entro 90 giorni. Lo prevede, in assenza di una specifica norma regionale, la legge costituzionale 1 del 1999, che ha introdotto l’elezione diretta dei governatori. L’articolo 5, comma 2, prevede che le nuove elezioni, nel caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del presidente, vengano indette entro tre mesi.

Questa è la norma a cui si è richiamato il Tar Calabria, nel settembre del 2014, quando ha ordinato alla vicepresidente Antonella Stasi di portare al voto la Regione nel più breve tempo possibile. Al giudice amministrativo si era rivolto un gruppo di associazioni, che denunciava l’inerzia della Cittadella a quattro mesi ormai dalle dimissioni di Scopelliti. Quella sentenza del Tar ha introdotto anche un altro elemento: la corretta interpretazione di ‘indizione’.

Entro tre mesi le elezioni vanno fissate oppure vanno svolte? Il Tar Calabria si uniformò alla pronuncia della Corte Costituzionale del 5 giugno 2013 che, in riferimento all’Abruzzo, aveva interpretato l’espressione “indizione” «nel senso che le elezioni abbiano luogo e non semplicemente siano indette entro tale lasso temporale».

Sulla data del voto non sembrano inoltre esserci molti dubbi: l’intenzione – è emerso anche dalla conferenza dei capigruppo – è di tornare alle urne il prossimo 12 ottobre.