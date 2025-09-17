Regionali Calabria, Tridico accorcia su Occhiuto: ora è a -7 punti

2 minuti per la lettura

Il sondaggio (realizzato da BidiMedia) sulle regionali in Calabria vede Tridico guadagnare terreno: ora è -7 dal governatore dimissionario Occhiuto



Le distanze tra Pasquale Tridico e Roberto Occhiuto restano, ma si riducono. È quello che racconta l’ultimo sondaggio che sta circolando, quello realizzato da BidiMedia dal 12 al 14 settembre. E così, secondo le rilevazioni sulle intenzioni di voto nelle elezioni regionali in Calabria, il governatore dimissionario è dato al 53 %, mentre il leader del campo larghissimo tocca quota 46. L’1 % va a Francesco Toscano, candidato alla presidenza della Regione Calabria con Democrazia Sovrana e popolare.

I sondaggisti di BidiMedia hanno intervistato 1000 persone su 1735 contattate in totale. Il tasso di risposta si attesta al 58%. Nel primo sondaggio circolato (effettuato da Emg) Occhiuto era al 60%; in quello realizzato da Antonio Noto per Porta a Porta il governatore era al 54 e Tridico al 45,5.



GLI INDECISI

Dopo la forbice tra centrodestra e centrosinistra, l’altro dato sui cui riflettere con attenzione, leggendo il sondaggio di Bidimedia, è quel quasi 20% di indecisi che rischiano di essere il vero ago della bilancia di questa elezione per il rinnovo del consiglio regionale. A questo ultimo fattore c’è da aggiungere quello relativo all’affluenza. Nello studio condotto da BidiMedia si fa riferimento a un’affluenza tra il 42 e il 47%. Soprattutto per Tridico questi numeri alimentano la sua speranza di potersi giocare la partita fino in fondo. L’europarlamentare del Movimento 5 Stelle sa che può vincere questa sfida se riuscirà, nei giorni di campagna elettorale che restano, a trasformare questa competizione regionale in una elezione di taglio sempre più politico; sperando di intercettare una parte di chi solitamente diserta le urne. E la preoccupazione di molti big del centrodestra è proprio cosa farà quella gente che tradizionalmente si astiene.



REGIONALI: LE LISTE DI OCCHIUTO, TRIDICO E TOSCANO

Le rilevazione sulle liste mostra una supremazia di Fratelli d’Italia (17,8%), seconda forza il Partito democratico (15,1%) e poi Forza Italia (13,6%). A ruota seguono: Movimento 5 stelle (9,7%); Occhiuto Presidente (7,1%); Tridico Presidente (6,5%); Lega (6,4%); Casa Riformista (6,1%); Alleanza Verdi Sinistra (4,7%); Forza Azzurri (4%); Democratici Progressisti (3,5%); Noi moderati (2,4%); Udc (1,4%); Sud chiama Nord (0,7%). Capitolo a parte Democrazia sovrana popolare, coalizione in campo con una sola lista (1%).

Il dato sulla fiducia nei candidati premia Pasquale Tridico (48%), Occhiuto mantiene un notevole 45%, Toscano ha un 14%. Una delle domande poste dai sondaggisti è: chi vincerà le elezioni? Al di là delle preferenze personali la risposta è stata questa: Centrodestra 47%; centrosinistra 34%; il 19 % dice di non saperlo.

E SE FOSSERO ELEZIONI POLITICHE?



Una parte della rivelazione è dedicata alle intenzioni di voto dei calabresi non per le regionali ma come se si trattasse di elezioni politiche. Qui, come prevedibile, Fratelli d’Italia supera tutti con il 21,1. Movimento Cinque Stelle secondo partico (19,2%); Forza Italia a quota 17,5 % e Pd al 16,5% e la Lega al 6,9%.