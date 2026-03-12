Regione Calabria, ecco quanto costeranno i nuovi sottosegretari

3 minuti per la lettura

Circa un milione di euro annui per i sottosegretari, tra le loro indennità e le strutture: lo prevede la proposta di legge che dà attuazione alla revisione dello statuto della Regione Calabria

È stata depositata a Palazzo Campanella la proposta di legge che dà attuazione alla recente modifica di Statuto con cui sono stati portati a 9 gli assessori regionali, uniformandosi a una possibilità offerta dalla legge nazionale, e sono stati (re)introdotti i sottosegretari alla presidenza. Figure di supporto al governatore, che potranno partecipare anche alle sedute di Giunta ma senza diritto di voto.

La proposta di legge, che raccorda nei fatti lo Statuto nella nuova versione con le norme fin qui vigenti in regione ed è firmata dai capigruppo di maggioranza, risponde anche alla domanda che aleggia da quando la revisione statutaria ha fatto capolino: i nuovi sottosegretari quanto (ci) costeranno?

Il conto è presto fatto. Tra indennità, calcolata sulla base di quella destinata agli assessori, e strutture, poco meno di un milione annuo.

A QUANTO AMMONTANO LE INDENNITÀ DEI SOTTOSEGRETARI

Vediamo nel dettaglio. Al sottosegretario toccheranno 14.470 euro lordi al mese (2mila euro in meno circa rispetto a un assessore). Dentro si sommano il 70% dell’indennità di carica di un assessore (3.570 euro), l’80% dell’indennità di funzione (1.600 euro), il 100% di quanto previsto per le spese di esercizio del mandato (6mila euro) e per i rimborsi forfettari (3.300 euro). All’anno fa una spesa di 173mila 640 euro. Moltiplicata per due, arriviamo a 347mila 280 euro, che saranno a carico del bilancio del Consiglio regionale e delle risorse già assegnate dalla Giunta con il bilancio di previsione 2026-2028.

I COSTI DELLE STRUTTURE SPECIALI

Poi ci sono i costi delle strutture. I nuovi sottosegretari – come gli assessori e come i consiglieri – avranno a disposizione dei collaboratori. Quattro a testa, si legge nella relazione tecnico-finanziaria, compreso un responsabile amministrativo e un segretario particolare esterni. Il costo annuo va da un minimo di 434mila 692,64 euro a massimo di euro 625mila 269 euro, «a seconda che due addetti, tra i quattro appartenenti a ciascuna delle due strutture previste, siano dipendenti regionali o siano in comando da altre amministrazioni». In questa cifra rientrano gli stipendi degli addetti, i rimborsi spesa stimati per i due interni (18mila 750 euro a testa) e per i sottosegretari (19mila 285 euro a testa). Per l’anno 2026, dal momento che restano dieci mesi, la proposta di legge stima una spesa massima di 521mila 57,50 euro. Oneri a carico del bilancio regionale.

Sommando la spesa per le indennità a quella per le strutture si arriva quindi a un costo complessivo annuo di 973mila euro circa. A cui aggiungere poi i costi dei nuovi assessori (la loro indennità mensile è di 16mila 400 euro lordi) e delle strutture.

RESTA IL NODO DELLA COMPATIBILITÀ CON I CONSIGLIERI

La proposta di legge prevede poi che ai sottosegretari, se esterni al Consiglio, si applichino le stesse norme sull’eleggibilità e candidabilità dei consiglieri, e che l’incarico possa essere assegnato, in deroga alla normativa sulla spending review, anche ai pensionati. Non dice nulla però sulla compatibilità tra le cariche di consigliere regionale e sottosegretario. La norma prevede che il presidente possa scegliere i sottosegretari anche all’interno del Consiglio. Ma in quel caso cosa accade? Il consigliere mantiene entrambi i ruoli? Deve dimettersi dal Consiglio oppure, come accade per la carica di assessore, in aula subentra un supplente? Questi aspetti non vengono disciplinati. Forse, almeno per ora, l’intenzione è di scegliere i sottosegretari all’esterno dell’aula.

LA PROPOSTA DI LEGGE È «URGENTE»

La proposta di legge, infine, è dichiarata urgente: entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Segno che c’è fretta di approvarla, soprattutto in chiave rimpasto. Ora il testo passerà all’esame delle commissioni Affari istituzionali e Bilancio e poi in aula. Dal momento che non si prevedono Consigli prima del referendum, se ne parlerà probabilmente a fine marzo.