Calabria, leggi sui lidi, balneari soddisfatti

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Leggi sui lidi approvata in consiglio regionale, il plauso delle associazioni di categoria. Ora la partita si sposta a Roma. Già due anni fa sul tema scontro Salvini-Occhiuto

LE ASSOCIAZIONI di categoria dei balneari approvano senza riserve le leggi Giannetta e Mattiani licenziate all’unanimità dal Consiglio regionale nella seduta di lunedì 14 maggio 2026. Le due norme – la prima consente la proroga delle concessioni balneari superando la direttiva Bolkestein, la seconda permette ai lidi distrutti dai cicloni di ottenere, per l’estate 2026, una collocazione alternativa – «sono una risposta concreta e fattiva all’esigenza di salvaguardare aziende, perlopiù a conduzione familiare, e un modello di balneazione che si è costruito sul territorio superando storiche difficoltà aggravate, quest’anno, dal recente ciclone Harry che ha distrutto o seriamente danneggiato innumerevoli aziende» dicono Antonio Capacchione, presidente del Sib-Fipe aderente a Confcommercio e Antonio Giannotti, presidente Sib Calabria.

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«Dalla Regione Calabria – proseguono – arriva un segnale di attenzione, serietà e di capacità amministrativa anche per una corretta applicazione della direttiva Bolkestein. Come ripetutamente chiarito dalla Corte di Giustizia, il presupposto per la sua applicazione è la scarsità della risorsa che in Calabria non c’è, come evidenziato, del resto, dal presidente Roberto Occhiuto».

IL SOSTEGNO DI ASSOBALNEARI



Il sostegno arriva anche da Assobalneari Italia, che aderisce a Federturismo Confindustria. «La scelta compiuta dalla Regione Calabria rappresenta un atto politico e amministrativo serio, coerente e giuridicamente fondato – commenta il presidente nazionale Fabrizio Licordari – La Calabria ha avuto il coraggio istituzionale di riaffermare un principio di diritto elementare: la scarsità della risorsa non può essere presunta, ma deve essere verificata concretamente dalle amministrazioni competenti. Per questo motivo la nuova legge regionale demanda correttamente agli enti territoriali competenti la valutazione sulla eventuale sussistenza della scarsità della risorsa e l’indizione delle procedure comparative esclusivamente per le concessioni realmente disponibili e libere». Tanto Sib-Fipe, quanto Assobalneari rimarcano «il grande valore politico del voto unanime che si è registrato in Consiglio».

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Ora l’incognita è Roma. I provvedimenti potrebbero essere impugnati dal Governo. Tanto più che su questa materia già in passato si sono registrate prime avvisaglie di scontri. Due anni fa, quando il presidente Occhiuto, in quel caso con delibera di Giunta, autorizzò la disapplicazione della direttiva europea facendo leva proprio sul principio della (non) scarsità della risorsa spiaggia in Calabria, il ministro Salvini replicò che quella era una questione nazionale e non regionale. «Non può essere una singola regione a bloccare la Bolkestein» disse.

LO SCONTRO OCCHIUTO – SALVINI

La risposta di Occhiuto non si fece attendere. «Sui balneari abbiamo semplicemente affermato che siccome, a differenza che in altre regioni del Nord, la risorsa spiaggia da noi non è scarsa, e la Corte di Giustizia europea e il Consiglio di Stato hanno già chiarito che la quantificazione della risorsa va fatta a livello territoriale e non nazionale, in Calabria i vincoli della normativa comunitaria sono già pienamente rispettati – spiegava il governatore – La Calabria, che ha moltissime spiagge libere, non cederà, come vorrebbe qualcuno, le quote di spiagge inoccupate ad altre regioni del Nord. Abbiamo troppo bisogno di sviluppare il turismo, e per questo, almeno in questa occasione, prendiamo a prestito il motto del fondatore della Lega: padroni a casa nostra».

«Ci auguriamo – affermano Capacchione e Giannotti – che si abbandonino sterili e strumentali polemiche».