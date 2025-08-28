X
Emergenza idrica: Il Consiglio dei ministri proroga lo stato di crisi

| 28 Agosto 2025 19:35 | 0 commenti

ROMA – Il Consiglio dei ministri, quest’oggi, 28 agosto 2025, su proposta del Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, ha prorogato lo stato di emergenza idrica per la città metropolitana di Reggio Calabria, la provincia di Crotone e nel cosentino. La decisione, comunicata da una nota di Palazzo Chigi, è stata presa per far fronte al grave deficit idrico che sta colpendo il territorio.

La proroga riguarda in particolare i seguenti comuni: Calopezzati, Caloveto, Cariati, Corigliano-Rossano, Cropalati, Crosia, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Scala Coeli. Tra i comuni a cui è stato prorogato lo stato d’emergenza idrica ci sono anche: Acri, Bisignano, Luzzi, Rose, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone. E, anche: San Giorgio Albanese, Santa Sofia d’Epiro, Vaccarizzo Albanese, Bocchigliero, Campana e Terravecchia. Il provvedimento mira a garantire la continuità degli interventi necessari per affrontare la crisi e supportare le popolazioni e le attività economiche colpite dalla siccità.

