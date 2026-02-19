2 minuti per la lettura

Maltempo, danni del ciclone Harry: Il Governo stanzia 1 miliardo. Previsti anche sospensione dei tributi e sostegni al reddito per i lavoratori. Il presidente Occhiuto: «Sostegno reale per cittadini e imprese».

VIA libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo decreto legge per far fronte ai danni del ciclone Harry che lo scorso 18 gennaio ha colpito Sicilia, Sardegna e Calabria. Il provvedimento si accompagna a una nuova ulteriore deliberazione della Prociv. Il primo mobilita risorse per oltre 700 milioni di euro, la seconda aggiunge ai 100 milioni di euro già stanziati il 29 gennaio scorso, altri 400. «Pertanto, dall’inizio dell’emergenza, sono state messe a disposizione risorse per oltre 1,2 miliardi di euro» spiega il governo. Una cifra più o meno pari alle prime stime comunicate dalle Regioni.

DOPO I DANNI DEL MALTEMPO IL GOVERNO STANZIA 1 MILIARDO E SOSPENSIONE DEI TRIBUTI E CONTRIBUTI PER LE IMPRESE

Nei due provvedimenti sono previste anche altre misure per popolazione e imprese. È prevista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, contributivi e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i residenti e le imprese operanti nei comuni colpiti. Si definiscono poi le procedure per il riconoscimento dei contributi a favore di soggetti privati e imprese che hanno subito danni a edifici, beni mobili e attività economiche. Vengono rafforzate le capacità operative dei commissari delegati per l’attuazione degli interventi di somma urgenza, la gestione delle macerie e il ripristino delle infrastrutture strategiche e della rete viaria. Per le medie, piccole e micro-imprese danneggiate non si applica temporaneamente l’esclusione dai contributi prevista per la mancata stipula dei contratti assicurativi contro le calamità, a condizione che la polizza venga sottoscritta entro sessanta giorni dalla percezione del contributo statale.

PREVISTI INOLTRE CINQUE MILIONI DI EURO A SOSTEGNO DEL TURISMO NELLE REGIONI COLPITE.

«Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri rafforza in modo significativo il sostegno alle comunità colpite dal ciclone Harry – dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Sud, Luigi Sbarra – Dopo il primo stanziamento immediato da 100 milioni di euro, il Governo dà seguito agli impegni presi con le comunità locali, portando l’ammontare complessivo degli interventi a oltre un miliardo di euro per Calabria, Sicilia e Sardegna».

LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE OCCHIUTO

«È un intervento significativo, che rappresenta un sostegno reale per cittadini e imprese duramente provati, e che consente di avviare un percorso serio di ristoro dei danni e di ripartenza economica – dice il presidente Roberto Occhiuto – Come Regione continueremo a operare in stretta sinergia con l’esecutivo nazionale e con la Protezione Civile, anche alla luce della nuova ondata di maltempo che ha interessato la Calabria nei giorni scorsi, per assicurare ai nostri cittadini risposte rapide, efficaci e all’altezza delle difficoltà affrontate».